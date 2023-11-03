نصائح مهمة جداً للحفاظ على صحة الأمعاء في الشتاء

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حددت أخصائية التغذية لوسي كريسون العديد من النصائح للحفاظ على صحتنا الهضمية في الشتاء على النحو التالي، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية:- عدم البقاء في الداخل لفترات طويلة: يعتقد الكثيرون أن البقاء في الداخل لفترات طويلة يجنبهم الإصابة بنزلات البرد، وهذا صحيح إلى حد كبير، إلا أن هذا التصرف قد يؤدي إلى فقدان الحافز للخروج من المنزل وممارسة الرياضة التي تساعد على مرور الطعام عبر الجهاز الهضمي، وتنشط الأمعاء وتزيد من تنوع البكتيريا الجيدة داخلها.- تناول كميات كافية من الماء حتى لو كان الجو بارداً: من المهم شرب الكمية الموصى بها من السوائل خلال كل موسم من السنة، لأن السوائل الكافية تساعد على تليين فضلات الإنسان، وتساعد على انتقال الطعام عبر الجهاز الهضمي، وتلعب دوراً حيوياً في تحلل العناصر الغذائية وامتصاصها.- الحصول على كمية كافية من النوم: إن النوم جزء لا ينفصل عن صحة الأمعاء، لأنه يرتبط بزيادة البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وكذلك تقليل هرمون التوتر “الكورتيزول”.- الاستمتاع بنظام غذائي متنوع في الشتاء: لابد من الحفاظ على نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات والبذور، للمساعدة في دعم وظائف الأمعاء والمناعة بشكل أفضل.وهناك العديد من أطعمة فصل الشتاء، التي يمكن أن تدعم صحة الأمعاء كالثوم الذي ينتج الأليسين، ويرتبط بدعم خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة الفيروسات، وكذلك لحم الديك الرومي والشوكولاتة الداكنة.