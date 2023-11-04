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صحة

فيروس كورونا وتأثيره السلبي على صحة الدماغ لدى كبار السن.. هذا ما كشفه العلماء

Lebanon 24
04-11-2023 | 02:21
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اكتشف علماء من جامعة "إكسترا" والكلية الملكية في لندن، أن القدرات المعرفية للذين زادت أعمارهم عن 50 عاما تدهورت بسبب الإصابة بفيروس كوفيد-19.

ونشرت نتائج الدراسة في مجلة Тhe Lancet.

حيث قام العلماء بإجراء هذه الدراسة عبر الإنترنت والتي شارك فيها أكثر من 3000 مستخدم، تتراوح أعمارهم بين 50 إلى 90 عاما. طُلب منهم إجراء اختبار لتقييم الوظيفة الإدراكية المعرفية في الدماغ. أظهر تحليل النتائج أن معدل التدهور المعرفي تسارع بشكل ملحوظ في السنة الأولى من الإصابة. حسب العلماء فإن مهارات التوجه المكاني والذاكرة ومعالجة وتحليل المعلومات بدأت في التدهور أسرع بمقدار 50٪.
وافترض الباحثون أن السبب قد يكمن في أن كبار السن التزموا بالعزلة الذاتية لفترة طويلة، وتحركوا بشكل أقل، وتواصلوا اجتماعيا بشكل أقل مع الأصدقاء والعائلة، وتناولوا المزيد من المشروبات الكحولية.
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وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن العيش في مثل هذه الظروف يعرّض كبار السن لخطر الإصابة بالخرف. وأوصى العلماء المرضى الذين بلغوا من العمر 50 عاما فما فوق بمراقبة التغيرات التي تطرأ على صحتهم باهتمام، واستشارة الطبيب إذا شعروا أنهم يعانون من ضعف إدراكي.

يذكر أن العلماء قد اكتشفوا سابقا وجود صلة بين جودة النوم والخرف.
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