فيتامينات تساعد على زيادة الوزن

إن زيادة الوزن أمر بسيط بالنسبة لأغلب الأفراد، ولكنه صعب بالنسبة للبعض الآخر، يكون الأمر صعبًا بشكل خاص ويختلف ذلك من حالة لأخرى ومن طبيعة جسم لآخر.

يعتبر تناول الأطعمة المغذية أفضل طريقة لزيادة السعرات الحرارية ومع ذلك، في بعض الحالات، قد لا تكون هذه المحاولات فعالة، ويمكن أن تساعدك التمارين الرياضية والتغذية على مقاومة الأمراض وتأخير عملية الشيخوخة، إن الجمع بين أنشطة المقاومة واتباع نظام غذائي متوازن قد يسمح لك بزيادة الوزن بأمان.

ونقدم أفضل 3 فيتامينات لزيادة الوزن وهى:

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فيتامين أ

وبحسب الدراسات فإن فيتامين أ يحمي ويعزز نمو الخلايا في أعضاء الجسم ويوجد فيتامين أ عادة في الأطعمة الحيوانية، مثل اللحوم والأسماك والكبد.

كما يوجد بروفيتامين أ أو بيتا كاروتين في المصادر النباتية، مثل السبانخ والجزر والطماطم والقرنبيط والقرع والشمام.

مكملات فيتامين ب

فيتامينات ب مطلوبة لتحفيز الجوع واستهلاك الطعام، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.

أنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي، بما في ذلك توليد الطاقة واستخدام المواد الغذائية.

مكملات فيتامين د

قد يساعدك فيتامين د على زيادة الوزن و امتصاص فيتامين د يحسن كتلة العظام، أثبتت العديد من الدراسات أن فيتامين د يلعب دورًا مهمًا في التحكم في الوزن والصحة العامة، ويعزز هذا الفيتامين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، مما يرفع وزن العظام ويؤدي إلى زيادة الوزن، وخاصة كتلة الجسم النحيلة. (اليوم السابع)