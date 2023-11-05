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صحة

أخطاء تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في الشتاء

Lebanon 24
05-11-2023 | 04:00
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ارتفاع ضغط الدم هو حالة تكون فيها قوة الدم ضد جدران الشرايين مرتفعة للغاية، وغالبًا ما يشار إليه باسم "القاتل الصامت" لأنه يمكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد لسنوات بينما يؤدي بصمت إلى إتلاف القلب والأوعية الدموية والأعضاء الحيوية الأخرى، ورغم أن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يتأثر بالوراثة والعمر، إلا أن نمط الحياة يلعب دورًا مهمًا في تطوره وإدارته، كما أن فصل الشتاء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم خطر ارتفاع ضغط الدم بسبب العديد من الأخطاء الشائعة في نمط الحياة.

أخطاء شائعة تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم في فصل الشتاء

قلة النشاط البدني

إن عدم ممارسة التمارين الرياضية ونمط الحياة المستقر قد يؤدي إلى الشعور بالراحة مؤقتًا، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة التوتر وانخفاض لياقة القلب والأوعية الدموية، وكلها عوامل تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

يعد الحفاظ على روتين تمرين ثابت، حتى خلال فصل الشتاء، أمرًا ضروريًا لإدارة ارتفاع ضغط الدم.

 
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الإفراط في تناول الأطعمة المريحة

الشتاء مرادف للأطعمة المريحة، والتي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والسعرات الحرارية. سواء كانت الحلوى أو الشوكولاتة الساخنة، فإن استهلاكنا غالبًا ما يزيد في فصل الشتاء. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي الوجبات الخفيفة التي تتناولها، بما في ذلك رقائق البطاطس والبيتزا والوجبات المجمدة، إلى زيادة تناول الصوديوم وزيادة الوزن.

  

عدم شرب كمية كافية من الماء

للبقاء رطبًا بشكل صحيح في الشتاء، من الضروري الاستمرار في شرب الماء بانتظام، حتى لو لم تشعر بالعطش كما هو الحال في الصيف. المشروبات الساخنة مثل شاي الأعشاب والماء الدافئ يمكن أن تساعد أيضًا في الحفاظ على مستويات كافية من الترطيب.
 

زيادة التوتر

يمكن أن يجلب فصل الشتاء ضغوطًا إضافية بسبب الاستعدادات للعطلات والتجمعات العائلية والمخاوف المتعلقة بالطقس. الإجهاد هو سبب معروف لارتفاع ضغط الدم، لأنه ينشط استجابة الجسم "للقتال أو الهروب"، مما يؤدي إلى زيادة في ضغط الدم.

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