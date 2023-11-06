كيف يؤثر الكافيين على صحة الأطفال والمراهقين؟

يتساءل الكثير من الأشخاص عما إذا كان بإمكانهم إعطاء أبنائهم من الأطفال والمراهقين مشروبات تحتوي على الكافيين، مع انتشار التقارير التي تشير إلى أنها قد تتسبب في أضرار صحية لهم.

وفي هذا السياق، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن جينيفر تيمبل، أستاذة التمارين الرياضية وعلوم التغذية في جامعة بوفالو قولها إن الكثير من هذه التقارير لا أساس لها من الصحة، مؤكدة أن الكافيين في حد ذاته لن يكون له تأثير سلبي إذا استُهلك بالشكل الصحيح.

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وأوضحت قائلة: «إحدى الأفكار المنتشرة حول التأثير السلبي للكافيين على الأطفال هي أنه يمكن أن يعوق نموهم، على أساس أنه يعطل النوم، والذي تنطلق خلاله هرمونات النمو، لكن في الحقيقة، هذه مجرد أسطورة لا أساس لها من الصحة».

وتابعت: «الكافيين لا يضعف النوم بما يكفي لإحداث تأثير كبير على النمو».

ومع ذلك، فقد أقرت تيمبل بأن تناول الكافيين قبل وقت النوم بمدة بسيطة يمكن أن يؤدي إلى القلق والتوتر والغثيان، مشيرة إلى أن هذه التأثيرات تختلف بناءً على مدى حساسية الشخص للكافيين، وكمية استهلاكه والإطار الزمني لتناوله.

ولفتت تيمبل إلى أن الكافيين يمكن أن يكون له بعض التأثيرات الإيجابية على الأطفال والبالغين، مثل زيادة الطاقة واليقظة والانتباه وحتى تحسين الأداء في بعض المهام المعرفية.





ويوصي أطباء الأطفال بإبعاد الأطفال بعمر 12 عاماً أو أقل عن الكافيين. أما بالنسبة لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 18 عاماً، فيقترح الأطباء عموماً الحد من تناول الجرعة إلى 100 ملغ يومياً، وهي الكمية الموجودة في فنجان قهوة أو علبتين ونصف من الصودا.

وتقول تيمبل: «لقد ثبت أن هذه الكمية من الكافيين آمنة جداً. أما البيانات المتعلقة بالجرعات الأعلى فإنها ليست متاحة في الحقيقة، حيث لم تختبر الدراسات ذلك بعد».

وفي ما يتعلق بالتقارير التي تشير إلى إمكانية تسبُّب الكافيين في وفاة الأطفال والمراهقين، فقد أكدت تيمبل أن مثل هذه النتائج المأساوية نادرة، وغالباً ما تحدث عندما تُستهلك كمية كبيرة من الكافيين في فترة زمنية قصيرة، أو حين يكون لدى الشخص حساسية من الكافيين.

وأكدت تيمبل ضرورة عدم استهلاك الأطفال والمراهقين للكافيين خلال 4 إلى 6 ساعات من وقت النوم، مع التأكد من أنهم لا يشربون الكثير منه.