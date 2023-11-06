نصائح لتفادي مضاعفات قلة النوم.. إليك أبرزها





‫كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب ‫والأوعية الدموية وداء السكري، وهي أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.

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‫وأضافت الجمعية أن مقدار النوم الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته ‫يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ‫ساعات.



وللاستمتاع بنوم صحي وهنيئ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية:

المحافظة على مواعيد نوم منتظمة، والمحافظة على بيئة نوم هادئة، حيث ينبغي إطفاء التلفاز والهاتف الذكي ‫والحاسوب قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش. أكدت الجمعية الألمانية لأبحاث وطب النوم إن قلة النوم تنطوي على مخاطر صحية عديدة تتمثل في ‫التعب والإرهاق أثناء النهار والصداع وضعف التركيز وتراجع القدرة على ‫بذل المجهود وبطء ردة الفعل.‫كما أن قلة النوم ترفع خطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل أمراض القلب ‫والأوعية الدموية وداء السكري، وهي أمراض قد تؤدي إلى مضاعفات مميتة، وكذلك الأمراض النفسية مثل الاكتئاب.‫وأضافت الجمعية أن مقدار النوم الذي يحتاجه الجسم ليجدد نشاطه وطاقته ‫يختلف من شخص إلى آخر، مشيرة إلى أن معدل النوم الصحي يتراوح بين 6 و8 ‫ساعات.وللاستمتاع بنوم صحي وهنيئ، أوصت الجمعية باتخاذ التدابير التالية:المحافظة على مواعيد نوم منتظمة، والمحافظة على بيئة نوم هادئة، حيث ينبغي إطفاء التلفاز والهاتف الذكي ‫والحاسوب قبل ساعات قليلة من الذهاب إلى الفراش.

وتنصح الجمعية بتهوية غرفة النوم قبل الذهاب إلى الفراش، والتأكد من أن درجة حرارة ‫الغرفة مريحة، علما بأن درجة حرارة الغرفة الثابتة البالغة 24 درجة ‫مئوية تساعد على النوم.

ويجب تفادي ممارسة الرياضة قبل الذهاب إلى الفراش مباشرة، لأن الرياضة ‫تنشط الجسم، وبالتالي يصعب على الكثير من الأشخاص النوم.

كما يوصى ب‫تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة والشاي الأسود في ‫المساء، لأن هذه المشروبات لها تأثير منبه ومحفز، وبالتالي يمكن أن ‫تعيق النوم أو الاستمرار في النوم.

كما انه ينصح بعدم الذهاب إلى الفراش بمعدة ممتلئة كثيرا أو فارغة، بحيث يجب تناول وجبة العشاء -على أن تكون خفيفة- قبل النوم بساعتين إلى 3 ساعات.

ويؤثر مسار اليوم على جودة النوم، حيث يساعد قضاء نصف ساعة في ‫الشمس في الصباح على إيقاف إنتاج هرمون النوم "الميلاتونين"، كما أن ‫ممارسة التمارين الرياضية لمدة نصف ساعة بعد الظهر تساعد على النوم ‫لاحقا وتزيد من مقدار النوم العميق.