هذه الفئة هي الأكثر عرضة لموت القلب المفاجئ.. لا تهملوا العلامات التحذيرية

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أفاد المركز الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية بأن موت القلب المفاجىء هو موت طبيعي لأسباب قلبية تتمثل في عيوب القلب الخلقية ومرض القلب التاجي وقصور القلب وأمراض صمامات القلب (مثل هبوط الصمام التاجي) وأمراض عضلة القلب (مثل التهاب عضلة القلب الضخامي وتصلب عضلة القلب).وأوضح المركز أن الأشخاص الأكثر عرضة لموت القلب المفاجىء هم كبار السن، مشيراً إلى أن موت القلب المفاجىء يحدث أيضاً لدى الشباب، لاسيما الرياضيين والأشخاص، الذين يتعاطون المخدرات.وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة العلامات التحذيرية لموت القلب المفاجىء والمتمثلة في خفقان القلب، وآلام الصدر، والدوار، وضيق التنفس، وفقدان الوعي، لمدة قصيرة ورؤية سواد أمام العينين.