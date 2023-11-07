Advertisement

صحة

هذه الفئة هي الأكثر عرضة لموت القلب المفاجئ.. لا تهملوا العلامات التحذيرية

Lebanon 24
07-11-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1127520-638349598162689734.png
Doc-P-1127520-638349598162689734.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفاد المركز الألماني لأبحاث القلب والأوعية الدموية بأن موت القلب المفاجىء هو موت طبيعي لأسباب قلبية تتمثل في عيوب القلب الخلقية ومرض القلب التاجي وقصور القلب وأمراض صمامات القلب (مثل هبوط الصمام التاجي) وأمراض عضلة القلب (مثل التهاب عضلة القلب الضخامي وتصلب عضلة القلب).
Advertisement

وأوضح المركز أن الأشخاص الأكثر عرضة لموت القلب المفاجىء هم كبار السن، مشيراً إلى أن موت القلب المفاجىء يحدث أيضاً لدى الشباب، لاسيما الرياضيين والأشخاص، الذين يتعاطون المخدرات.

وشدد المركز على ضرورة استدعاء الإسعاف فور ملاحظة العلامات التحذيرية لموت القلب المفاجىء والمتمثلة في خفقان القلب، وآلام الصدر، والدوار، وضيق التنفس، وفقدان الوعي، لمدة قصيرة ورؤية سواد أمام العينين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2023-11-07
04:31 | 2023-11-07
02:36 | 2023-11-07
01:13 | 2023-11-07
23:00 | 2023-11-06
16:00 | 2023-11-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24