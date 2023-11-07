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صحة
احذروا تناول الكرفس في هذه الحالة!
Lebanon 24
07-11-2023
|
11:00
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أشار المركز الاتحادي للتغذية في المانيا إلى أن الكرفس يتمتع بفوائد صحية كبيرة، فهو غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيّارة والمواد المرة الصحية، التي تتمتع بتأثر مضاد للبكتيريا.
وأضاف المركز الألماني أن الكرفس يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنه غني بفيتامينات B وفيتامين C والبوتاسيوم والحديد والكالسيوم.
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ويحتوي الكرفس أيضاً على مضادات الأكسدة مثل الكاروتينات، التي تحمي الجسم مما يعرف "بالجذور الحرة" (Free Radicals)، التي تؤدي إلى شيخوخة البشرة.
من ناحية أخرى، أشار المركز إلى أن الكرفس يندرج ضمن الأغذية، التي قد تؤدي إلى حساسية الطعام، حيث إنه قد يؤدي إلى ظهور استجابات تحسسية لدى بعض الأشخاص مثل حكة الجلد وتورم في الفم والحلق وطفح جلدي وضيق في التنفس.
كما أن التعرض للشمس بعد تناول كمية كبيرة من الكرفس مباشرة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بطفح جلدي أو حروق شمس فيما يسمى "التسمم الضوئي".
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