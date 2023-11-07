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صحة

أضرار قلة الحركة على الصحة والجسم

Lebanon 24
07-11-2023 | 16:00
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قلة الحركة أحد أهم الممارسات غير الصحية التى يمكن أن يمارسها البعض، فالخمول وضعف النشاط من مسببات الكثير من الأمراض، فالحركة لا يمكن إغفال أهميتها فى زيادة تدفق الدم للدماغ والأطراف والجسم كاملا، مما يعطى حيوية ونشاطا للإنسان وتجعله أقوى وأكثر إنتاجا، واضرار قلة الحركة كثيرة ومتعددة لابد من تجنبها.

 

فإن اضرار قلة الحركة على الجسم والصحة كثيرة ومتعددة، لأن عدم الحركة بسبب ضعف سريان فى الدورة الدموية وسريانها فضلا عن الاكسجين، مما يحد من عمل وظائف الجسم بشكل مثالى، ويسبب الكثير من المشكلات المرضية المزعجة.

 

ومن أبرز أضرار عدم الحركة على الصحة والجسم ارتفاع فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة على المدى البعيد مثل الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وكذا مرض الضغط المصاحب لمرض السكر، ومن أبرز اضرار قلة الحركة أيضا أن لها آثار نفسية عميقة فقد تتسبب فى الإصابة بالتقلب فى المزاج والاكتئاب والشعور بالضيق والتوتر والقلق الدائم، والعصبية غير المبررة، فالحركة تحد من هذه المشاكل النفسية.

 

ومن أبرز اضرار قلة الحركة أنها تزيد فرص الإصابة بأنواع كثيره من الأورام فضلا عن أمراض القلب والأوعية لتأثيرها على قلة تدفق وسريان الدم بشكل عام.

 

  أهم اضرار قلة الحركة والتى منها الإصابة بالسمنة والتى تؤثر على كل وظائف الجسم وتعرقلها، فضلا عن أن كبار السن إذا ما داوموا على الحركة والنشاط البدنى  كانوا أكثر وقاية من مشاكل الدوخة والدوار وغيرها من علامات وأعراض للشيخوخة.

 

وينصح بضرورة المداومة على الحركة لتجنب اضرار قلة الحركة ومضاعفاتها، وممارسة الرياضة بشكل يومى أو لأكثر من مرة خلال الأسبوع للاستفادة القصوى منها.

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