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صحة

ما هو تثليج الأطراف؟ إليكم أعراضه وأسبابه وعلاجه

Lebanon 24
08-11-2023 | 16:00
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تثليج الأطراف هو حالة مرضية تظهر نتيجة التعرض للهواء البارد والرطب، وتتسبب في ظهور بقع ملتهبة وتورمات، مع قرحات عادة على اليدين والقدمين.
 
ويمكن تجنب الإصابة بهذه الحالة من خلال تقليل التعرض للطقس البارد وارتداء الملابس الدافئة والتدابير الوقائية. إذا تمت الإصابة بتثليج الأطراف، يمكن تخفيف الأعراض من خلال الحفاظ على دفء الجلد وجفافه.
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وغالبًا ما تتلاشى حالة التثليج خلال أسابيع مع زيادة درجات الحرارة. ويمكن أن تظهر هذه الأعراض على مر السنين خلال الفصول الباردة.

ليس لهذه الحالة عادة تأثير دائم. أعراضها تشمل البقع الحمراء، والقرحات، والتورم، والألم، وتغيرات في لون الجلد.
 
والسبب الدقيق للإصابة بها غير معروف، ويمكن أن يكون عدم توازن في رد الفعل للتدفئة بعد التعرض للبرد هو السبب المحتمل.

للوقاية من التثليج، يجب تجنب التعرض للبرد واستخدام ملابس دافئة وتغطية الجلد المعرض للإصابة. يمكن علاجها في المنزل بتدابير الرعاية الذاتية، وفي حالة عدم تحسن الأعراض، يمكن للطبيب وصف بعض الأدوية.
 
وتتضمن العلاجات الممكنة استخدام الكورتيكوستيرويدات الموضعية وأدوية ضغط الدم في بعض الحالات.
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