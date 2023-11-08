من هي الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص "فيتامين إي"؟

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وأوضحت الجمعية أن الأمراض التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص الدهون من ‫الطعام بشكل صحيح، تشمل التليف الكيسي، متلازمة الأمعاء القصيرة، والتهاب ‫البنكرياس المزمن. أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن ‫نقص فيتامين "إي" (E) يهاجم بعض الفئات، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين لم تعد أجسامهم ‫قادرة على امتصاص الدهون من الطعام بشكل صحيح، نظرا لأن فيتامين "إي" يندرج ‫ضمن الفيتامينات التي تذوب في الدهون، لذلك يدخل الجسم مع الدهون ‫الغذائية.وأوضحت الجمعية أن الأمراض التي تؤدي إلى صعوبة امتصاص الدهون من ‫الطعام بشكل صحيح، تشمل التليف الكيسي، متلازمة الأمعاء القصيرة، والتهاب ‫البنكرياس المزمن.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون نقص فيتامين "إي" وراثيا، مثل ‫متلازمة "باسن كورنزفايغ"، وهو اضطراب خلقي في ‫أيض الدهون.



‫ومن أعراض نقص فيتامين إي فقر الدم، التعب المستمر، الدوار، تراجع ‫القدرة على بذل المجهود، بالإضافة إلى مشاكل عصبية مثل ضعف التوازن ‫والتنسيق وتلف الأعصاب الحسية وأعراض الشلل وضعف العضلات.

وأوضحت الجمعية أن جسم الإنسان البالغ يحتاج إلى فيتامين "إي" بمعدل يتراوح ‫من 12 إلى 15 مليغراما يوميا، مشيرة إلى أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين من خلال تناول الأغذية الغنية به مثل جنين القمح وزيت جنين القمح ‫وبذور دوار الشمس وزيت دوار الشمس وزيت الزيتون والمكسرات مثل البندق ‫واللوز.



‫وفي حالة النقص الشديد، يمكن اللجوء إلى تناول المكملات الغذائية ‫المحتوية على فيتامين "إي" تحت إشراف الطبيب المختص.