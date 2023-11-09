السبانخ تحارب الأنفلونزا وتقوى قلبك.. احرصى عليها فى الشتاء

مع اقتراب موسم الشتاء من الضروري إعطاء الأولوية لصحتك وصحة أطفالك من خلال دمج الأطعمة الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي، تكثر معه أيضا الخضروات الورقية الخضراء التى تتمتع بالكثير من الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية مناعة الجسم.

أحد الخضراوات التى تتربع على عرش الخضراوات الشتوية السبانخ، فهى توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن لتعزيز نظام المناعة لديك.

فوائد صحية مذهلة لتناول السبانخ بانتظام كجزء من نظامك الغذائي اليومي:

تقوي عظامك :

السبانخ مصدر غني بفيتامين K الذي يساعد في تعزيز إنتاج بروتين مسئول عن تثبيت الكالسيوم في العظام. بالإضافة إلى كونها غنية بفيتامين K، تعد السبانخ أيضًا مصدرًا رائعًا للكالسيوم وفيتامين D والألياف الغذائية والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C، وكلها عناصر غذائية مهمة مفيدة لصحة العظام.

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تقوي البصر وجهاز المناعة:

تحتوي السبانخ على البيتا كاروتين والزياكسانثين واللوتين والكلوروفيل – وكلها مسئولة عن تحسين البصر وتعزيز جهاز المناعة لديك.

تمنع البكتيريا والفيروسات

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يساعد الجلد والأغشية المخاطية على صد أنواع مختلفة من البكتيريا والفيروسات بشكل فعال، علاوة على ذلك، فإن هذا الفيتامين ضروري لإنتاج الزهم للحفاظ على ترطيب الشعر، فيتامين أ مفيد لنمو جميع أنسجة الجسم، بما في ذلك الجلد والشعر. لذا قم بتناول المزيد من الخضراوات لتقليل خطر تساقط الشعر والالتهابات.

تعزز صحة القلب

من المعروف أن فيتامين C الموجود في السبانخ له القدرة على منع التجاعيد ويحمى من أمراض العيون والمشاكل الصحية قبل الولادة وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن وجود محتوى اللوتين يمنع سماكة جدران الشرايين، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

تبقيك نشيطًا

توفر لك السبانخ المستويات المطلوبة من المغنيسيوم في جسمك مما يساعدك على توليد الطاقة للقيام بالأعمال اليومية، تعد السبانخ أيضًا مصدرًا رائعًا لحمض الفوليك ، وهو عنصر غذائي يساعد جسمك على تحويل الطعام إلى طاقة قابلة للاستخدام.