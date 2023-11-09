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صحة

هذا ما يحدث لجسمك عند تناول العسل يومياً!

Lebanon 24
09-11-2023 | 08:00
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 أكدت دراسات على أهمية تناول العسل الأسود يومياً، حيث يساهم العسل بشكل ملحوظ في تقوية الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسات المرتبطة بتغيرات الطقس.

 

والعسل الأسود كان يستخدم قديما  بشكل دائم، والسبب في هذا الأمر يرجع إلى  فوائده العديدة  الناتجة عن عناصره الغذائية العالية، فهو يعتبر غذاء ودواء، كما أنه غني بالمركبات الغذائية النباتية المفيدة والتى تقدم العديد من الفوائد الصحية.

 

فوائد تناول العسل الأسود:

 -يحتوي على الحديد وبعض العناصر الغذائية الهامة، التي من دورها المساعدة في تقوية الجهاز المناعي، فهو يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي من دورها حماية الجهاز المناعي  من الفيروسات.

 

-لأنه يحتوي على  نسبة عالية من  الحديد، فهذا يجعله من الأطعمة الهامة للأشخاص الذين يعانون الأنيميا أي  نقص نسبة الحديد في الدم، فهو من  الأطعمة التي تعوض هذا النقص وتساعد في تقوية الدم.

 

- يساهم في تقليل الإصابة بمرض السرطان لأنه  يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحمي الجسم.

 

-يعمل علي الحد من ارتفاع نسبة الكولسترول في الدم، ويساهم بشكل كبير في تنظيم نسبته بالدم.

 

- الحفاظ على نسبة ضغط الدم والحد من التعرض للارتفاع، ولذا فهو خيار علاجي رائع للحد من التعرض لارتفاع نسبته.

(اليوم السابع)
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