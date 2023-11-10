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صحة

الحبوب المنومة راحة وهمية.. اعرف البدائل الطبيعية

Lebanon 24
10-11-2023 | 11:00
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الحبوب المنومة هي من المهدئات التي  تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم المؤقتة، أي عند تعرض الشخص للإصابة بالأرق، ومن المفترض أن تستخدم هذه الأدوية لفترات قصيرة.

 

  الإسراف في تناول الأدوية المنومة  يؤدي إلى الإدمان، وهو مصدر قلق كبير،  من المحتمل أن تسبب الحبوب المنومة، مثل  الأدوية المضادة للقلق خطرًا أكبر بكثير للإدمان، وبعد تناول الحبوب لفترة، يحتاج الشخص إلى جرعة أكبر من الجرعة المعتادة لمساعدته على النوم بسبب اعتياد الجسم على الجرعة الأولية، وهذا  يؤدي إلى الإدمان.

 أعراض سوء استخدام الحبوب المنومة ما يلي:

-كلام غير واضح.

-مشاكل في توازن الجسم.

-المشي بشكل غير مستقر.

-مشاكل في الذاكرة والتركيز.

-الخمول.

-بعض الحبوب المنومة قد تسبب الأرق، والاكتئاب ، والأفكار الانتحارية .

- يعاني البعض الآخر من المشي أثناء النوم، أو التحدث أثناء النوم ، أو الهلوسة أثناء تناول الحبوب.

 
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قد تشمل علامات وأعراض إدمان الحبوب المنومة ما يلي:

-الحاجة إلى استخدام الحبوب المنومة كل ليلة.

-تجاهل العلاقات الشخصية أو المسئوليات أي يصاب الشخص باللامبالاة.

-التصرف بشكل مرتبك  أو مكتئب.

-تناول الحبوب المنومة لمحاولة السعادة، بدلًا من محاولة النوم.

 الآثار الجانبية للحبوب المنومة ما يلي:

-التعب الشديد. 

-صعوبة في التنفس.

-آلام في المعدة.

-مشاكل في الذاكرة.

-صعوبة في التركيز.

-فم جاف.

-صداع.

-مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الغازات، أو الإمساك، أو الإسهال.

-تغيرات في الشهية.

-الإحساس بالوخز في اليدين أو القدمين.

-مشاكل في التوازن والدوخة.

-ضعف العضلات.

 

وقدم التقرير بعض البدائل الصحية لتناول الحبوب المنومة، ومنها:

-الحل لمشاكل النوم والحصول على قسط كاف من النوم يكمن في ممارسة اليوجا، والتأمل، وتجنب تناول الكثير من الكافيين (خاصة في المساء)، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- تقليل ساعات السهر في وقت متأخر من الليل ساعد العديد من المرضى على النوم بشكل أفضل.

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