ما هو التهاب المريء اليوزيني وأي من الجنسين معرّض للإصابة به أكثر؟ إليكم التفاصيل

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يعد التهاب المريء اليوزيني مرضاً مزمناً يُصيب الجهاز المناعي، إذ يتراكم نوع من خلايا الدم البيضاء وهي اليوزينيات في بطانة الأنبوب الممتد من الفم إلى المعدة.ويمكن أن يؤدي هذا التراكم، وهو رد فعل تجاه الأطعمة أو المواد المسببة للحساسية أو الارتجاع الحمضي، إلى التهاب أنسجة المريء أو الإضرار بها، كما قد يؤدي تلف أنسجة المريء إلى صعوبة البلع، أو يُسبب التصاق الطعام عند البلع.ويعتبر التهاب المريء اليوزيني من الأسباب الرئيسية لمرض الجهاز الهضمي، إذ ما زالت الأبحاث العلمية مستمرة، ومن المرجح أن تُفضي إلى مراجعات في تشخيص التهاب المريء اليوزيني وعلاجه.وتتعدد أعراض هذا المرض لدى البالغين، ومنها صعوبة في البلع، أو ما يُعرف بعُسر البلع، توقف الطعام في المريء بعد البلع، ارتجاع الطعام غير المهضوم، أو ما يُعرف بالقَلَس، الشعور بألم في منتصف الصدر غالباً مع عدم الاستجابة لمضادات الحموضة.من أعراضه لدى الأطفال صعوبة الإرضاع، صعوبة الأكل، القيء، ألم في البطن، صعوبة في البلع، توقف الطعام في المريء بعد البلع، عدم الاستجابة للأدوية المخصصة لعلاج داء الارتجاع المَعدي المريئي، بالإضوفة إلى قصور النمو، ويشمل ذلك التأخر في النمو وسوء التغذية ونقص الوزن.اليوزينِيَّات هي نوع طبيعي من خلايا الدم البيضاء الموجودة في السبيل الهضمي، لكن في حال الإصابة بالتهاب المرِيء اليوزيني، يصبح هناك تفاعل تحسُّسي تجاه المواد الخارجية، وقد يحدث التفاعل التحسسي بأي شكل من الأشكال التالية:تفاعل المريء: تتفاعل بطانة المريء مع المؤرجات مثل الطعام أو حبوب اللقاح.كثرة اليوزينيات: تتكاثر اليوزينيات داخل المريء، وتفرز بروتيناً يسبب التهاب المريء.تضرر المريء: يؤدي الالتهاب إلى حدوث تندب وتضيق وتجمع النسيج الليفي الزائد في بطانة المريء.عُسر البلع والانحِشار: يمكن أن تواجه صعوبة في بلع الطعام، وهذا يُسمى بعُسر البلع.أعراض إضافية: قد تظهر أيضاً أعراض أخرى، مثل الشعور بألم في الصدر أو المعدة.المناخ: الأشخاص الذين يعيشون في مناخ بارد أو جاف أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المَرِيء اليوزيني من أولئك الذين يعيشون في أجواء مناخية أخرى.فصول العام: من المرجح أن يُشَخَّص المصاب بين فصلي الربيع والخريف، ربما لأن مستويات حبوب اللقاح ومسببات الحساسية الأخرى تكون أعلى حينها، ومن المرجح أن يخرج الناس إلى الهواء الطلق.جنس الشخص: التهاب المَرِيء اليوزيني أكثر شيوعاً بين الرجال مقارنة بالنساء.التاريخ العائلي المَرَضي: يعتقد الباحثون أن التهاب المريء اليوزيني يحدث بسبب مكوّن وراثي؛ لأن هذه الحالة المَرَضية تكون وراثية في العائلات.الحساسية والربو: إذا كان المريض يعاني حساسية تجاه الطعام، أو حساسية بيئية، أو التهاب الجلد التأتبي، أو مرض تنفسي مزمن، فمن المرجح أن يُشَخَّص بالتهاب المريء اليوزيني.العُمر: في البداية، كان يُعتقد أن التهاب المريء اليوزيني مرض يصيب الأطفال وحدهم، ولكن من المعروف الآن أنه شائع بين البالغين أيضاً.تندّب المريء وتضيُّقه: وتؤدي هذه الحالة إلى صعوبة البلع وتزيد احتمال انحشار الطعام في الحلق.تضرر المريء: يمكن أن يسبب التنظير الداخلي حدوث انثقاب أو تمزق في الأنسجة التي تبطِّن المريء في حال الإصابة بالتهاب المريء. ويمكن أن يحدث تمزق المريء أيضاً بسبب محاولة القيء.