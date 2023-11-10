لعلاج البدانة.. أميركا تجيز عقار جديد بكلفة 1060 دولاراً

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أعلنت السلطات الصحية الأميركية أنها أجازت دواء يكافح البدانة ابتكرته مجموعة "إيلي ليلي" الأميركية، ويشكّل أحدث عقار من هذه الفئة يدخل سوقا باتت رئيسية لقطاع تصنيع الأدوية.ويؤخذ الدواء الذي سيُباع بالاسم التجاري "زيباوند" (Zepbound) في الولايات المتحدة، عن طريق الحقن مرة واحدة في الأسبوع. والاسم العلمي للدواء هو "تيرزيباتيد" (Tirzepatide).وكان تيرزيباتيد حصل على موافقة لمعالجة مرض السكري، لكنّ بعض الأطباء يصفونه لفقدان الوزن نظرا إلى فاعليته في هذا الخصوص، لكنّ ذلك ليس ضمن نطاق التوصيات الرسمية.وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (FDA)، في بيان، إنه تبيّن خلال تجربة سريرية كبيرة، أنّ عقار زيباوند يؤدي إلى خسارة كبيرة في الوزن.وقال جون شاريتس، مدير قسم مخصص للبدانة في إدارة الأغذية والعقاقير إنّ "البدانة وزيادة الوزن مشكلتان صحيتان خطرتان، وقد تكونان مرتبطتين بأسباب رئيسية للوفاة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية أو السكتة الدماغية أو مرض السكري".وبات تناول "زيباوند" الآن مسموحا للأشخاص الذين يعانون بدانة مفرطة، أو مَن يعانون زيادة في الوزن وفي الوقت نفسه مشكلة صحية مرتبطة بهذه الزيادة (مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم).ويُفترض أن يُقترن استخدام هذا الدواء بتمارين رياضية ونظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، بحسب إدارة الأغذية والعقاقير.وحذّرت الوكالة الأميركية من الآثار الجانبية المحتملة للدواء، منها الغثيان والقيء والإمساك وآلام البطن.