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صحة

فهم خرف الباركنسون: الأعراض، الأسباب، وسبل التخفيف والعلاج

Lebanon 24
11-11-2023 | 14:22
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قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب، ‫إن خرف الباركنسون هو نوع من أنواع الخرف الذي يصيب مرضى الباركنسون ‫(الشلل الرعاش)، وهو مرض عصبي يحدث بسبب موت الخلايا العصبية المسؤولة عن إنتاج الناقل العصبي الدوبامين.
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وتتمثل أعراض خرف الباركنسون في الارتعاش أثناء السكون وتيبس ‫العضلات وتباطؤ الحركة وخلل بوضعية الجسم وعدم اتزان المشية والميل ‫للسقوط.

والدوبامين هو ناقل عصبي وهرمون يوصّل الرسائل الكيميائية بين الخلايا العصبية في الدماغ أو بين الدماغ وبقية الجسم. 

ويلعب الدوبامين دوراً مهماً في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك الذاكرة والتحفيز والتعلم والمكافأة والحركة، وفقا لكليفلاند كلينيك في الولايات المتحدة.

ونقص الدوبامين يعني وجود مستوى منخفض منه. وترتبط مستويات الدوبامين المنخفضة ببعض الحالات الصحية مثل مرض باركنسون أو الاكتئاب. وقد يجعل المصاب به أكثر عرضة للمخاطرة أو تطوير الإدمان.

وتؤكد الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫أن نقص الدوبامين في المخ يؤثر بالسلب على القدرات ‫المعرفية لدى المريض، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال الأعراض ‫التالية: مشاكل الانتباه والتركيز والذاكرة، تباطؤ التفكير وردة الفعل، تغيرات على الشخصية والسلوك والمزاج، مشاكل في الكلام، مشاكل في تحديد الأماكن، ومتاعب نفسية مثل المخاوف والهلاوس والاكتئاب.

‫وينبغي استشارة طبيب الأعصاب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج.

‫ورغم أنه لا يمكن الشفاء التام من خرف الباركنسون، إلا انه من الممكن التخفيف من حدة أعراضه من خلال العلاج الدوائي مثل الأدوية النفسية ‫والعلاج غير الدوائي مثل تمارين العلاج الطبيعي والتمارين ‫الذهنية.
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