أورام الغدد اللعابية: تعرفوا على أعراضها وخيارات علاجها

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أورام الغدد اللعابية هي نمو لخلايا غير طبيعية في مناطق جانبية الوجه، وتتميز بندرتها. مهمة الغدد اللعابية في إنتاج اللعاب لدعم هضم الطعام وصحة الأسنان. ثلاثة أزواج من الغدد اللعابية الرئيسية تحت الفك وخلفه، والعديد من الغدد الصغيرة في الشفتين والخد.أعراضها تشمل صعوبة البلع، الشعور بالوخز، الألم المستمر، صعوبة فتح الفم، ووجود كتلة بالقرب من الفك. تنقسم إلى أورام حميدة وخبيثة، مثل سرطان الغدة والسرطان الغدي.التشخيص يشمل الفحص البدني والتصوير وأخذ عينات من النسيج. العلاج يشمل الجراحة، العلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي.العلاج الجراحي يعتبر وسيلة شائعة، ويمكن أن يشمل إزالة الورم أو الغدة المتأثرة. العلاج الإشعاعي يستخدم الأشعة للتخلص من الخلايا السرطانية، في حين يستهدف العلاج الكيميائي استخدام المواد الكيميائية للقضاء على الخلايا السرطانية.تأتي أورام الغدد اللعابية بتنوع من الأشكال، وقد تكون التحديات المتعلقة بها متنوعة أيضًا. إذا كان لديك أي أعراض مثل صعوبة في البلع أو ألم مستمر، يُفضل مراجعة الطبيب للتشخيص والعلاج المناسب.في النهاية، فإن فهم الأعراض والتشخيص المبكر يلعبان دورًا مهمًا في تحديد العلاج الملائم وتعزيز فرص الشفاء.