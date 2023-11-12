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صحة

في موسم البرد... لماذا نشعر بألم في الأسنان؟

Lebanon 24
12-11-2023 | 03:43
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تشير طبيبة الأسنان لويزا أفتاندليان، إلى أنه مع بداية الطقس البارد، يشعر الكثيرون بالتوعك. وعلى خلفية انخفاض المناعة، تتفاقم الأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض الأسنان.
وتقول: "بسبب عدم كفاية المكونات الغذائية والمعدنية، تصبح مينا الأسنان ضعيفة المقاومة أمام الكائنات الحية الدقيقة الضارة، ما قد يؤدي إلى تطور التسوس. وبالإضافة إلى ذلك، قد يشعر الشخص في الفترة الانتقالية بين موسمين وكأن أسنانه تؤلمه، ما يشير إلى نقص الكالسيوم في الجسم".
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وتضيف موضحة: "إذا كان الشخص يعاني من نزلة برد موسمية أو عدوى فيروسية، عليه فورا بعد الشفاء، استبدال فرشاة الأسنان بأخرى جديدة - وبهذه الطريقة لن تصبح فرشاة الأسنان الخاصة به مصدرا للعدوى".
ووفقا لها لا ينصح بتناول مشروبات ساخنة في الشارع. كما يجب الاهتمام بالنظام الغذائي، حيث يجب أن يحتوي على مواد مفيدة وأطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين D.
وتقول: "لتجنب تعريض مينا الأسنان لخطر أكبر في الخريف، يجب عدم استخدام معاجين التبييض القوية، واستبدالها بمعجون أسنان معتدل من حيث درجة الكشط وله خصائص إعادة التمعدن".
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