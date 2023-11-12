منها التعب والضعف.. علامات واضحة لنقص أحد أهم الفيتامينات في جسمكم

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يعتبر فيتامين "سي" أحد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم لتعزيز المناعة.ووفقاً لصحيفة تايمز أوف إنديا، هذه مجموعة من أعراض نقص فيتامين "سي" في الجسم:- التعب والضعف: يلعب فيتامين "سي" دوراً حاسماً في إنتاج الطاقة، ونقصه يمكن أن يؤدي إلى التعب.- الالتهابات المتكررة: إذا وجدت نفسك تصاب بنزلات البريد بشكل متكرر، فهذا يعني أن جهازك المناعي قد يكون ضعيفاً بسبب نقص فيتامين "سي".- بطء التئام الجروح: فيتامين "سي" ضروري لتخليق الكولاجين، وهو بروتين ضروري لشفاء الجروح. إذا لاحظت أن جروحك وكدماتك تستغرق وقتاً أطول من المعتاد للشفاء، فقد يكون ذلك مؤشراً على نقص فيتامين "سي".- آلام المفاصل والعضلات: يلعب فيتامين "سي" دوراً في الحفاظ على الأنسجة الضامة السليمة، بما في ذلك المفاصل والعضلات. قد يؤدي النقص إلى الألم والانزعاج في هذه المناطق.- البشرة الجافة والتالفة: كمضاد للأكسدة، يساعد فيتامين "سي" على حماية البشرة من الإجهاد التأكسدي. إذا كانت بشرتك جافة أو تالفة أو معرضة للكدمات، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يحتاج إلى المزيد من فيتامين "سي".- تورم ونزيف اللثة: يمكن أن يؤدي نقص فيتامين "سي" إلى الإصابة بالاسقربوط، وهي حالة تتميز بتورم ونزيف اللثة. إذا لاحظت هذه الأعراض، فمن الضروري تناول تناول فيتامين "سي" على الفور.- تقلبات المزاج والتهيج: يشارك فيتامين "سي" في إنتاج الناقلات العصبية مثل السيروتونين، والتي تؤثر على الحالة المزاجية. وقد يساهم نقصه في تقلب المزاج والتهيج وحتى الاكتئاب.