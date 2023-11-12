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صحة
مع تقلبات الطقس.. 5 عصائر مفيدة لتقوية المناعة
Lebanon 24
12-11-2023
|
14:00
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مع تغير الطقس وانخفاض درجات الحرارة نهاراً ومساءً، يمكن أن تتأثر المناعة الطبيعية للبعض مما يجعلهم بحاجة للاهتمام بتعزيز مناعتهم لتجنب الإصابة بالعدوى. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن هناك العديد من العصائر التي يمكن أن تقوي المناعة بفضل غناها بالمواد المغذية مثل الفيتامينات ومضادات الأكسدة.
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1. عصير الحمضيات
عصائر الحمضيات، مثل البرتقال والغريب فروت والليمون، مليئة بالفيتامين C. ويمكن أن يساعد مزيج عصائر الحمضيات في تعزيز وظيفة المناعة ويساعد على درء الأمراض.
2. عصير الفواكه الممزوج بالخضراوات
يمكن مزج الكرنب والسبانخ والخيار والتفاح الأخضر للحصول على عصير غني بالفيتامينات A وC والحديد ومضادات الأكسدة، مما يعزز المناعة بشكل عام.
3. عصير الجزر والزنجبيل
يتعاون الجزر، المعروف بغناه بالبيتاكاروتين، مع خصائص الزنجبيل المضادة للالتهابات لإنشاء عصير منعش يدعم الاستجابة المناعية القوية.
4. عصير الكركم
يعتبر الكركم مليئاً بمضادة الالتهابات ومضادات الأكسدة، ويمكن مزجه مع عصير البرتقال والأناناس والقليل من الفلفل الأسود لتعزيز امتصاص عناصره الغذائية المفيدة.
5. عصير التوت
تتميز فواكه التوت الأزرق والفراولة بطعم لذيذ، بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تقاوم الإجهاد التأكسدي، وتعزز نظام مناعي مرن.
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