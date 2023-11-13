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صحة
سبعة أطعمة لتحسين جودة النوم.. إليكم ما هي
Lebanon 24
13-11-2023
|
14:00
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في سعينا الدائم نحو حياة صحية ومتوازنة، يأتي النوم على رأس الأمور الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياتنا. وفي هذا السياق، تقدم لنا الدكتورة مولي هيمبري، خبيرة التغذية الأميركية، نصائح قيمة حول تحسين نوعية النوم من خلال تناول سبعة أطعمة محددة. يعتبر النوم الجيد أساسياً للصحة العامة، وتأتي هذه الأطعمة كخطوة إيجابية نحو تحسين عمق واستقرار النوم. دعونا نستعرض هذه الأطعمة وفوائدها المحتملة في مساعدتنا على الاستمتاع بليالي هانئة ونوم هادئ:
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1. الكرز الحامض: يحتوي على الميلاتونين، الهرمون الرئيسي للنوم، وتناول عصيره يساعد في إطالة النوم وحل مشكلة الاستيقاظ في منتصف الليل.
2. الكيوي: غني بالألياف الغذائية، يحسن عملية الهضم ويساعد على النوم الجيد عند تناوله يومياً لمدة أربعة أسابيع.
3. لحم الديك الرومي: يحتوي على حمض تربتوفان الأميني الذي يؤثر في دورة النوم والاستيقاظ.
4. سمك السلمون: غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مفيد لصحة القلب ويساهم في تحسين النوم.
5. اللبن الزبادي: يحتوي على بروتين ألفا لاكتالبومين الذي يساعد على الاستيقاظ بسهولة، والكالسيوم في منتجات الألبان يساعد على النوم.
6. بذور اليقطين: تحتوي على المغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، وانخفاض مستواه يمكن أن يقلل من مدة النوم.
7. الطماطم: بالإضافة إلى الميلاتونين، تحتوي على الليكوبين الذي يساهم في تقليل مدة النوم، ويُنصح بتناولها قبل ساعتين من وقت النوم لتحقيق أقصى فائدة.
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