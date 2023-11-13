Advertisement

صحة

سبعة أطعمة لتحسين جودة النوم.. إليكم ما هي

Lebanon 24
13-11-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1129938-638354978218770090.jpg
Doc-P-1129938-638354978218770090.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في سعينا الدائم نحو حياة صحية ومتوازنة، يأتي النوم على رأس الأمور الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياتنا. وفي هذا السياق، تقدم لنا الدكتورة مولي هيمبري، خبيرة التغذية الأميركية، نصائح قيمة حول تحسين نوعية النوم من خلال تناول سبعة أطعمة محددة. يعتبر النوم الجيد أساسياً للصحة العامة، وتأتي هذه الأطعمة كخطوة إيجابية نحو تحسين عمق واستقرار النوم. دعونا نستعرض هذه الأطعمة وفوائدها المحتملة في مساعدتنا على الاستمتاع بليالي هانئة ونوم هادئ:
Advertisement


1. الكرز الحامض: يحتوي على الميلاتونين، الهرمون الرئيسي للنوم، وتناول عصيره يساعد في إطالة النوم وحل مشكلة الاستيقاظ في منتصف الليل.

2. الكيوي: غني بالألياف الغذائية، يحسن عملية الهضم ويساعد على النوم الجيد عند تناوله يومياً لمدة أربعة أسابيع.

3. لحم الديك الرومي: يحتوي على حمض تربتوفان الأميني الذي يؤثر في دورة النوم والاستيقاظ.

4. سمك السلمون: غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مفيد لصحة القلب ويساهم في تحسين النوم.

5. اللبن الزبادي: يحتوي على بروتين ألفا لاكتالبومين الذي يساعد على الاستيقاظ بسهولة، والكالسيوم في منتجات الألبان يساعد على النوم.

6. بذور اليقطين: تحتوي على المغنيسيوم المفيد للجهاز العصبي، وانخفاض مستواه يمكن أن يقلل من مدة النوم.

7. الطماطم: بالإضافة إلى الميلاتونين، تحتوي على الليكوبين الذي يساهم في تقليل مدة النوم، ويُنصح بتناولها قبل ساعتين من وقت النوم لتحقيق أقصى فائدة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:20 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:08 | 2023-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
11:00 | 2023-11-13
08:00 | 2023-11-13
02:28 | 2023-11-13
02:16 | 2023-11-13
01:12 | 2023-11-13
00:13 | 2023-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24