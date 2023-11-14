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صحة

لشباب دائم... أدخل تعديل "الماء البارد" على طريقة استحمامك!

Lebanon 24
14-11-2023 | 00:47
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على الرغم من أن الاستحمام بالماء البارد في فصل الشتاء يعتبر صعبا للغاية إلا أن الخبراء لديهم وجهة نظر قد تحفزك على تحمل تلك البرودة.
بحسب صحيفة "الصن" البريطانية، قالت الطبيبة بونام ديساي إن الاستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد على أن تبدو أكثر شبابا.
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وتشير ديساي إلى أن التعرض للماء البارد لمدة 11 دقيقة فقط أسبوعيا يمكن أن يعزز الكولاجين، والذي بدوره يقلل التجاعيد، ويبقي مستويات التوتر منخفضة، ويقلل الالتهاب، ويمكنه حتى تحسين النوم.



وأوصت بتجربة الاستحمام بالماء البارد لمدة 11 دقيقة أسبوعيا، قائلة إنه يجب تقسيمها إلى 3 جلسات مدة كل منها من دقيقتين إلى 3 دقائق، حتى لا تكون قاسية جدا على الجسم.

وأضافت: "إذا لم تجرب التعرض للماء البارد، فأضف ذلك بالتأكيد إلى روتينك، فهو له فوائد عديدة لصحتنا العامة".
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