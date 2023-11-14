الشعور بالجوع بعد تناول الوجبة.. ما سببه؟

كشفت أخصائية التغذية الصحية الطبيبة الروسية ليا كافاشيلي، أن "استمرار الجوع هو علامة من علامات مرض السكري والتهاب المعدة وقرحة المعدة وغيرها من الأمراض الخطيرة".

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ووفقا لها، إذا ظهر الشعور بالجوع بعد تناول الطعام أو أن هذا الشعور مستمر لا يزول، فإنه يشير إلى مرض السكري أو مشكلات في المعدة على خلفية خلل في التوازن الهرموني بالجسم.

وأكدت كافاشيلي أن "أحد أسباب الجوع الدائم يكمن في فشل هرمون اللبتين الذي يؤثر في مركز الشعور بالشبع، واللبتين (هرمون بروتيني تفرزه خلايا الأنسجة الدهنية وخاصة النسيج الدهني الأبيض)، استجابة لتناول الطعام. لذلك فإن فشل هذا الهرمون تبقى الخلايا «جائعة»، لأنها لا تحصل على الغلوكوز لعدم حساسية المستقبلات. وهذا يشير، إلى أن الشخص يعاني من مقاومة الأنسولين، أي من النوع الثاني من مرض السكري.

كما تفيد الأخصائية الروسية بأن الشعور الدائم بالجوع يشير أيضا إلى اضطرابات نفسية مثل الإدمان على الطعام؛ الذي يصنف كاضطراب بالإفراط بتناول الطعام.

وتشدد كافاشيلي يجب قبل كل شيء استبعاد العامل النفسي وتشخيص الجوانب الطبية للمشكلة. ناصحة بالبدء أولا بمراجعة أطباء مختصين بأمراض الجهاز الهضمي والغدد الصماء وغيرهم. (الشرق الأوسط)