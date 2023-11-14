أعراض ومراحل فيروس جدري الماء

جدري الماء هو مرض شديد العدوى يتميز بطفح جلدي مثير للحكة على الوجه وفروة الرأس والجذع مع بقع وردية وبثور صغيرة مملوءة بالسوائل تجف وتصبح قشورًا بعد أربعة إلى خمسة أيام.

ينتقل جدري الماء من شخص لآخر عن طريق اللمس المباشر للبثور أو اللعاب أو المخاط الخاص بشخص مصاب، كما يمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الهواء عن طريق السعال والعطس.

ويمكن أن ينتشر جدري الماء بشكل غير مباشر عن طريق لمس الأشياء الملوثة حديثًا، مثل الملابس، من شخص مصاب.

وتشمل الأعراض الأولية ظهور مفاجئ لحمى طفيفة والشعور بالتعب والضعف وسرعان ما يتبعها طفح جلدي مثير للحكة يشبه البثور، وتجف البثور في نهاية المطاف، وتتقشر وتشكل قشورًا، وتميل البثور إلى أن تكون أكثر شيوعًا في الأجزاء المغطاة منها في الأجزاء المكشوفة من الجسم

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وقد تظهر على فروة الرأس والإبطين والجذع وحتى على الجفون والفم، وتحدث أحيانًا عدوى خفيفة أو بدون أعراض عند الأطفال، وعادة ما يكون المرض أكثر خطورة عند الرضع الصغار والبالغين منه عند الأطفال.