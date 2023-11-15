آلام الكتفين... أعراض لا يمكن تجاهلها

آلام الكتف هي مشكلة شائعة قد يواجهها الكثير منا في مرحلة ما من حياتنا، ولكن فهم الأسباب وإيجاد طرق للوقاية منها يمكن أن يساعد فى تحسين صحتك العامة.

اصطدام الكتف هو حالة تنشأ بسبب الإفراط في الاستخدام المتكرر للكتف أو نتيجة إصابته، ويتعرض السباحون لخطر الإصابة باصطدام الكتف، نتيجة الاستخدام المتكرر للكتف، وكذلك أولئك الذين يعانون من وضعية جسم سيئة أثناء الجلوس يمكن أن تضعف عضلات الكتف.

هناك العديد من خيارات العلاج الفعالة لاصطدام الكتف

غالبية حالات اصطدام الكتف سوف تتحسن مع العلاج غير الجراحي ويستجيب معظم الأشخاص بشكل جيد للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية مثل الإيبوبروفين وتمارين الكتف.

في الحالات الشديدة، يمكن أن يساعد حقن الستيرويد في الكتف في تخفيف الألم، ولا يتم اللجوء إلى الجراحة إلا في حالات نادرة عندما يكون من الضروري معالجة عوامل محددة.

وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتمارين التمدد أمر بالغ الأهمية ليس فقط لصحة الكتف ولكن أيضًا للصحة العامة.

يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة في اكتشاف الاختلالات في القوة ونطاق الحركة قبل أن تصبح مؤلمة أو تؤدي إلى إصابات. ومن خلال معالجة هذه المشكلات مبكرًا، يمكنك الحفاظ على مفاصلك في حالة مثالية.