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صحة

أدوية تسبب اضطراب عمل الكلى

Lebanon 24
15-11-2023 | 04:00
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وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، واحد من كل أربعة أشخاص في العالم، يعاني من مشكلة ما في الكلى.

 

ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أنه لتجنب عواقب مشكلات الكلى ، يجب أن نعرف ما الذي يؤثر سلبا في صحة هذا العضو المهم.

 
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وأكد مياسنيكوف أنه "يعاني 700 مليون شخص (10 بالمئة من سكان العالم) من القصور الكلوي المزمن، ومع ذلك يعتقد كل شخص أن كليتيه تعمل بصورة جيدة، وهذا غير صحيح، لأن أحد الأسباب الشائعة لأمراض الكلى هو الإفراط في تناول الأدوية".

 

ويقول: "نصف مضادات الحيوية التي نتناولها تؤثر على الكليتين. فمثلا المريض الذي يعاني من التهاب الحلق الفيروسي لا يحتاج إلى مضاد حيوي. ولكنه يأخذ مثل هذا الدواء، ما يؤدي إلى ضعف حاسة السمع وأحيانا يفقد البعض جزء من وظائف الكلى لا رجعة فيها".

 

ويشير الطبيب إلى أن "أكثر الأدوية ضررا للكلى هي المسكنات وأدوية إنقاص الوزن،الذي تعتبر ساما للكلى".

 

ووفقا له، للحفاظ على صحة الكلى، يجب الحفاظ على الوزن الطبيعي ومستوى ضغط الدم والغلوكوز والكوليسترول. ومن الضروري تجنب الأدوية غير الضرورية، وعدم استخدام مضادات الحيوية ومدرات البول ومسكنات الألم بشكل عشوائي. ويجب ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن.

 

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