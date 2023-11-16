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صحة

هل تناول المكسرات يوميًا يزيد الوزن أم ينقصه؟

Lebanon 24
16-11-2023 | 06:15
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المكسرات أحد أهم الأغذية المفيدة والصحية التي لا يمكن الاستغناء عنها،   فهى تحتوى على كم هائل من الدهون الصحية، والأوميجا 3 والكثير من البروتين والألياف الصحية والمفيدة.

 

 المكسرات تساعد على تعزيز صحة القلب والعينين،  فهى أحد أهم العناصر الصحية التي يمكن إدخالها في أي نظام غذائى صحي، لأن دهونها صحية، وتساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

 

 ولكن ما هي أضرار الافراط في تناول المكسرات؟

 

  فإن أضرار الافراط في تناول المكسرات كثيرة، على الرغم من فوائدها الهامة والصحية، إلا أن أبرز أضرار الافراط في تناولها أنها تحتوى على سعرات حرارية عالية، والافراط يعنى زيادة الحصة اليومية من هذه السعرات، وبالتالي المزيد من الوزن، وبالتالي فهى تدمر أهداف الشخص الراغب في تقليل وزنه.

 

 وأبرز أضرار الافراط في تناول المكسرات، والتي من بينها أنها تزيد من مشكلات الجهاز الهضمى، فقد يصاب من يتناولها بإفراط من اضطرابات هضمية عديدة، منها الانتفاخ، وتكون الكثير من الغازات، فضلا عن أنها تسبب العسر الهضمى نتيجة تناول كميات كبيرة من الدهون فيها، بعض أنواع المكسرات.

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