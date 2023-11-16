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صحة

مشاكل صحية يمكن اكتشافها من خلال رائحة العرق الكريهة

Lebanon 24
16-11-2023 | 08:15
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 رائحة العرق الكريهة مشكلة يعانى منها الكثير من الأشخاص، وتسبب لهم الحرج والمشكلات الاجتماعية، فإن رائحة العرق في حد ذاتها لا وجود لها إلا إذا حدث نمو للبكتيريا، وقد تنبئ بمشكلات جسدية وصحية.

 

 أهم أسباب رائحة العرق الكريهة هو معدل الاهتمام بالنظافة الشخصية اليومية خاصة في فصل الصيف الذى يعتبر العرق الغزير فيه عاملا أساسيا، وليس العرق فقط بل إن عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية ينتج روائح كريهة من كل افرازات وسوائل الجسم الأخرى،  كرائحة الفم  وروائح ثنايا الجسم وغيرها، وتنتج هذه الرائحة من التكاثر السريع الذى يحدث من البكتيريا المختلفة التي تنمو على سطح الجلد.

 

فإن أبرز أسباب رائحة العرق الكريهة ينتج عن مشكلات صحية، منها أن يعانى الشخص من "فرط العرق" ينتج خلالها الكثير من العرق المزعج وبالتالي تصبح الفرص أكبر لرائحة أكثر سوءا، ومن أبرز الأسباب أيضا ان يتناول الشخص أدوية ومكملات بعينها مثل الزنك، ومكملات الحديد، كذلك مرض السكر أحد أبرز الأسباب لهذه الرائحة.

 

 وأحد أسباب رائحة العرق الكريهة اضطرابات الغدة الدرقية التي يعانى منها البعض سواء بفرط النشاط أو بالخمول، ويعد اى اضطراب في وظائف الكبد والكلى من المشكلات الصحية المسببة لهذه الروائح أيضا ، من أبرز الأماكن التي تنتج رائحة العرق الكريهة، السرة والثنايا، والفخذين وتحت الابطين، والأعضاء الخاصة، فضلا عن فتحات الأذن.

 

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