وصفات طبيعية لعلاج آلام الأسنان

كشف تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص عددا من النصائح للتخلص من آلام الأسنان بشكل طبيعي.

ففي حين أن فحوصات الأسنان المنتظمة مهمة، إلا أنه باستخدام هذه النصائح، يمكنك تقليل تكرار مواجهة مشاكل الأسنان. فالحفاظ على صحة الفم الجيدة لا يوفر عليك الوقت والمال فحسب، بل يساهم أيضًا في تحسين صحتك بشكل عام. لذا، ضع هذه النصائح في اعتبارك وتولى مسؤولية صحة أسنانك.

نصائح لتقليل آلام الأسنان:

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نظافة الفم

أحد الجوانب الرئيسية لتعزيز صحة الفم هو الحفاظ على نظافة الفم المناسبة.

إن تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين على الأقل يوميًا واستخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميًا يزيل جزيئات الطعام والبلاك التي يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة.

استخدم أيضًا معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة لتنظيف أسنانك ولثتك بلطف.

الغرغرة بالماء المالح

يعد الشطف بالماه المالح طريقة بسيطة وفعالة لتقليل الالتهاب وتهدئة الانزعاج في الفم وتعزيز الشفاء.

الغرغرة بمحلول الماء المالح الدافئ لمدة 30 ثانية تساعد في تخفيف تقرحات الفم وتهيج اللثة الخفيف.

غسول الفم بزيت شجرة الشاي

يتمتع زيت شجرة الشاي بخصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومطهرة، ما يجعله إضافة قيمة لروتين العناية بالفم.

لصنع غسول فم بزيت شجرة الشاي في المنزل، أضف بضع قطرات من زيت شجرة الشاي إلى كوب من الماء.

غرغرة بهذا الخليط بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة للمساعدة في الحفاظ على صحة الفم.

معجون الكركم والقرنفل

يُعرف كل من الكركم والقرنفل بخصائصهما المضادة للالتهابات والميكروبات.

يمكنك صنع معجون عن طريق خلط مسحوق الكركم وزيت القرنفل وتدليكه بلطف على لثتك. سيساعد ذلك في تقليل الالتهاب ويعزز أيضًا صحة أنسجة اللثة.

تناول الفواكه والخضروات

تناول الفواكه والخضروات مثل التفاح والجزر والكرفس يمكن أن يكون بمثابة فرشاة أسنان طبيعية.

يمكن أن يساعد مضغ هذه الأطعمة على إزالة البلاك وتحفيز إنتاج اللعاب، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الأسنان واللثة.

تقليل تناول السكر

أحد أهم العوامل المساهمة في مشاكل الأسنان هو استهلاك السكر. إذ تتغذى البكتيريا الموجودة في فمك على السكر وتنتج أحماضًا تهاجم مينا الأسنان.

وعن طريق تقليل تناول السكر، يمكنك تقليل خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة بشكل كبير.

(الشرق الأوسط)