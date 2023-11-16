يزيل الدهون حول الكبد.. عقار جديد لإنقاص الوزن

بيّنت دراسة أن عقاراً تجريبياً لإنقاص الوزن يسمى "ريتاتروتايد" يساعد على إنقاص الوزن بسرعة أكثر من "أوزمبيك" و"ويغوفي"، وأيضاً في إزالة الدهون الزائدة حول الكبد.

وفي السياق، قال آرون سانيال المشرف على الدراسة من جامعة فرجينيا كومنولث: "بشكل ملحوظ، بحلول الأسبوع 48، فقد 93% من المرضى الذين تناولوا الجرعة الأعلى ما يكفي من الدهون في الكبد لتنخفض إلى أقل من 5%".

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ووفقاً لـ"هيلث داي"، يعني تقليل نسبة الدهون في الكبد إلى أقل من 5% من إجمالي وزن العضو أن الدهون انخفضت إلى ما دون الحد المطلوب لتشخيص مرض الكبد الدهني.



وشارك 98 شخصاً في تجربة عقار "ريتاتروتايد"، وكانوا يعانون من السمنة المفرطة ومرض الكبد الدهني، وتناولت مجموعة منهم جرعة أعلى من العقار، والبقية جرعة منخفضة. وبعد 8 أشهر من التجربة، فقد الذين تناولوا جرعة أصغر تبلغ 8 ملغ من "ريتاتروتايد" 81.7% من دهون الكبد لديهم. وفقد الذين تناولوا جرعة 12 ملغ 86% من دهون الكبد.





وعلى مدار الدراسة، فقد الذين تناولوا جرعة منخفضة من "ريتارتروتيد" أيضاً حوالي 24% من وزن الجسم، في حين فقد الذين تناولوا الجرعة الأعلى حوالي 26%.

ويعمل الدواء على 3 مستقبلات خلوية تحفّز الجوع وليس مستقبلاً واحداً مثلما تستهدف أدوية "أوزمبيك" و"مونجارو"، فيشعر من يتناوله بالشبع لفترة أطول، ما يساعد على إنقاص الوزن في وقت أقصر.

ولا يزال "ريتارتروتيد" عقاراً تجريبياً، ولم يتم تحديد اسمه التجاري بعد، ومن المتوقع وصوله إلى الأسواق بداية 2024.