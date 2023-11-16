المضاعفات خطيرة.. احذروا من هذا الخطأ عند تناول بذور الشيا!

رغم فوائد بذور الشيا الكثيرة، يجب التنبّه لشرب كمية وفيرة من الماء لتفادي بعض المضاعفات التي قد تكون خطِرة.
وحذّرت طبيبة مختصة في أمراض الجهاز الهضمي من خلال مقطع فيديو على "تيك توك" تضمّن صورة سيئة لكتلة متحجّرة من بذور الشيا في معدة أحدهم، موضحة أن "بذور الشيا يمكن أن تمتص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها ماءً، مما يجعلها تتحول إلى كتلة تشبه الخرسانة عالقة في الجهاز الهضمي".
كذلك يحذّر الأطباء من مخاطر الإكثار من تناول هذه البذور لحماية الجهاز الهضمي، وينصحون بتناول بين ملعقة و 1.5 ملعقة كبيرة من بذور الشيا يومياً، فهذه الكمية كافية للجسم للحصول على العناصر الغذائية التي تحملها هذه البذور الصغيرة.
ولتفادي مشاكل الهضم، ينصح الخبراء بنقع بذور الشيا في الماء قبل تناولها، أو شرب كمية كبيرة من الماء أثناء تناولها للمساعدة على الهضم، أو تناول بذور الشيا المطحونة، ليكون الجسم قادراً على امتصاص فوائدها الكاملة بشكل أفضل.
يشار الى أن هذه البذور تحتوي على مستويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والألياف الغذائية المُنظِمة لصحة الأمعاء، والأحماض الدهنية المتعددة غير المُشبعة، المفيدة في الحد من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أوميغا 3 وأوميغا 6، بالإضافة إلى العناصر المفيدة للعظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والزنك.