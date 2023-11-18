Advertisement

صحة

السكري يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!

Lebanon 24
18-11-2023 | 10:07
A-
A+
Doc-P-1131871-638359243505085417.jpg
Doc-P-1131871-638359243505085417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بيّنت دراسة جديدة ارتباط مرض السكري من النوع 2 بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (سرطان الأمعاء)، خاصة لدى المدخنين.
 
ووفق "مديكال إكسبريس"، فحص فريق البحث من جامعة ويسكونسن بيانات أكثر من 54 ألف شخص، بينهم 25992 مصاباً بالسكري. ووجد الباحثون أن نسبة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بين مرضى السكري المدخنين تصل إلى الضعف، مقارنة بغير المصابين بالسكري، وأنه في حال عدم التدخين يرتفع خطر الإصابة بالسرطان بمعدل 1.62 مرة.
Advertisement
 
كما لاحظوا أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يزداد بعد مرور 10 سنوات من تشخيص السكري.

ودعت نتائج الدراسة إلى الاهتمام بفحص تنظير القولون والمستقيم، خاصة لدى مرضى السكري المدخنين.
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:50 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2023-11-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:01 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:30 | 2023-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
10:48 | 2023-11-18
04:21 | 2023-11-18
03:17 | 2023-11-18
02:23 | 2023-11-18
01:22 | 2023-11-18
00:19 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24