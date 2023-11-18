السكري يزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء!

بيّنت دراسة جديدة ارتباط مرض السكري من النوع 2 بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم (سرطان الأمعاء)، خاصة لدى المدخنين.

ووفق "مديكال إكسبريس"، فحص فريق البحث من جامعة ويسكونسن بيانات أكثر من 54 ألف شخص، بينهم 25992 مصاباً بالسكري. ووجد الباحثون أن نسبة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بين مرضى السكري المدخنين تصل إلى الضعف، مقارنة بغير المصابين بالسكري، وأنه في حال عدم التدخين يرتفع خطر الإصابة بالسرطان بمعدل 1.62 مرة.

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كما لاحظوا أن خطر الإصابة بسرطان الأمعاء يزداد بعد مرور 10 سنوات من تشخيص السكري.



ودعت نتائج الدراسة إلى الاهتمام بفحص تنظير القولون والمستقيم، خاصة لدى مرضى السكري المدخنين.