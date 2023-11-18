مرة واحدة كل 3 أو 6 أشهر.. دواء جديد لعلاج ضغط الدم

عرض باحثون في جامعة شيكاغو نتائج التجربة السريرية الثانية لدواء "زيليبسيران" لعلاج ارتفاع ضغط الدم بتقنية الحمض النووي الريبي، مرة واحدة كل 3 أو 6 أشهر.



وحسب "مديكال نيوز توداي"، فإن الذين حصلوا على زيليبسيران كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لانخفاض ضغط الدم الانقباضي في 24 ساعة بـ20 ملم زئبق أو أكثر، دون حاجة إلى أدوية إضافية لارتفاع ضغط الدم.

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وكانوا أكثر عرضة أيضاً للوصول إلى متوسط قياسات ضغط الدم الانقباضي في 24 ساعة بـ 130 ملم زئبق أو أقل خلال 6 أشهر. وحسب "مديكال نيوز توداي"، فإن الذين حصلوا على زيليبسيران كانوا أكثر عرضة بشكل ملحوظ لانخفاض ضغط الدم الانقباضي في 24 ساعة بـ20 ملم زئبق أو أكثر، دون حاجة إلى أدوية إضافية لارتفاع ضغط الدم.وكانوا أكثر عرضة أيضاً للوصول إلى متوسط قياسات ضغط الدم الانقباضي في 24 ساعة بـ 130 ملم زئبق أو أقل خلال 6 أشهر.

وشارك في التجربة 400 شخص، مصابون بارتفاع متوسط في ضغط الدم، حيث تراوحت القراءة العليا لديهم، بين 135 و160. كما حصل المشاركون على 3 جرعات مختلفة من الدواء، 150 ملغ، أو 300 ملغ، أو 600 ملغ مرة واحدة كل 6 أشهر، أو جرعة بـ 300 ملغ مرة كل 3 أشهر، وأعطي دواء وهمي لمجموعة منهم للمقارنة.





يذكر ان "زيليبسيران" يعمل على تداخل الحمض النووي الريبي الاستقصائي الذي يستهدف مولد الأنغيوتنسين، الهرمون الذي ينتجه بشكل رئيسي في الكبد ويساعد على تنظيم ضغط الدم.





