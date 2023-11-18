Advertisement

صحة

دراسة جديدة.. هكذا يؤثر الكافيين على النوم

Lebanon 24
18-11-2023 | 16:21
A-
A+
Doc-P-1131962-638359468537430744.jpg
Doc-P-1131962-638359468537430744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
درس باحثون في جامعة واشنط استخدام البعض للكافيين نهاراً للحفاظ على اليقظة، وتناول الكحول مساءً لتسهيل النعاس، للتعرف على تأثير كل مادة على ساعات وجودة النوم.

وتعتبر مشكلة الافتقار إلى يكفي من النوم عالمية، حيث تقدر الأبحاث أن حوالي ثلث سكان العالم يتأثرون بالأرق.
Advertisement
وفي الدراسة، استخدم الباحث فرانك سونغ وفريقه أدوات المسح اليومية الرقمية لقياس عادات استهلاك الكحول والكافيين، ومقاييس النوم لدى 17 متداول مالي ذكر بدوام كامل على مدى 6 أسابيع.

واختار سونغ "المتداولين الماليين لأنهم من الفئة التي تستهلك الكافيين والكحول بانتظام، كما تتطلب مهنتهم اهتماماً عالياً وسرعة معرفية، ولذلك فإنهم يقدرون اليقظة والحدة العقلية خلال النهار".

ووفق "مديكال نيوز توداي"، أظهر التحليل أن استخدام الكافيين يقلل مدة النوم التي أبلغ عنها المشاركون في الدراسة 10 دقائق في المتوسط، بعد كل كوب تناولوه في اليوم السابق.

وقال سونغ: "توقعنا أننا سنجد بالفعل انخفاضاً في مدة النوم بسبب الكافيين بناءً على أبحاث سابقة حول الكافيين والنوم، لكن فوجئنا بحجم الانخفاض، لقد كان أكبر مما توقعنا".

ووجد البحث أن المشاركين الذين شربوا الكحول في اليوم السابق أبلغوا عن انخفاض بـ 3% في جودة نومهم عن كل مشروب في المتوسط، وأن تأثيره المهدئ جعلهم لا يدركون انخفاض ساعات وجودة نومهم.

وأشارت النتائج إلى أن الاستخدام المستمر للكافيين يؤثر على جودة النوم على المدى الطويل، بينما تعطل الكحول النوم بعدة طرق، بينها المساهمة في اختلال إيقاع الساعة البيولوجية، وزيادة مشاكل النوم بسبب التنفس. (24.ae)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
00:00 | 2023-11-19
23:00 | 2023-11-18
10:48 | 2023-11-18
10:07 | 2023-11-18
04:21 | 2023-11-18
03:17 | 2023-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24