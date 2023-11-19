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صحة

أضرار لا يستخف بها على أدمغة الأطفال جراء جلوسهم أمام الشاشات

Lebanon 24
19-11-2023 | 00:00
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جلوس الأطفال لوقت طويل أمام الشاشات المختلفة سواء كانت من الهواتف الذكية أو التليفزيون يشكل خطورة على صحتهم العامة، كما يعرضهم إلى مشاكل صحية فى الرؤية بل وتسبب تضرر على وظائف الدماغ لديهم أيضًا والتى من أبرزها ضعف الذاكرة. 

 

تستخدم تكنولوجيا التصوير العصبى لقياس تأثير التكنولوجيا الرقمية على أدمغة الأطفال تحت سن 12 عاما، حيث وجد فيه الباحثون أن الوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة يؤدى إلى تغييرات في القشرة الجبهية للدماغ، وهي قاعدة الوظائف التنفيذية مثل الذاكرة العاملة والقدرة على التخطيط أو الاستجابة بمرونة للمواقف. 

 

وقام فريق من الباحثون فى جامعة هونج كونج ، ومن جامعة شنجهاي للمعلمين في الصين وجامعة ماكوارى في أستراليا بتجميع وتقييم الدراسات حول الاستخدام الرقمي للأطفال ونمو الدماغ، مع تراوح أعمار المشاركين من ستة أشهر فما فوق.

 

كانت الوسائط المعتمدة على الشاشة هي الأكثر استخداما من قبل المشاركين، تليها الألعاب، والمشاهد المرئية الافتراضية، ومشاهدة الفيديو وتحريره، واستخدام الإنترنت أو اللوحة. وتخلص الورقة إلى أن هذه التجارب الرقمية المبكرة كان لها تأثير كبير على شكل أدمغة الأطفال وأداء وظائفهم. وقد اعتبر هذا أمرا يشكل خطورة على صحتهم.

 

وتطرق الباحثون الى أن هناك دراسات أكدت أن ارتفاع قضاء الوقت أمام الشاشة يرتبط بانخفاض الاتصال الوظيفى في مناطق الدماغ المتعلقة باللغة والتحكم المعرفى، مما قد يؤثر سلبا على التطور المعرفى.

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