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صحة

أطعمة مفيدة لصحة عمودك الفقري

Lebanon 24
19-11-2023 | 04:00
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تظهر قوتك وصلابتك من قوة عمودك الفقرى، والنمط الحياتي الصحي الذى يتضمن غذاءً صحيًا، يعزز من قوة ظهرك وعمودك الفقرى بشكل خاص، كما أنه يقويه ويحميه من المشكلات المرضية.

 

وأهمية تناول طعام متوازن وداعم لصحة وقوة وصلابة العمود الفقرى المسئول عن تماسك الجسم وصلابته، فهى تمده بالفيتامينات والعناصر المطلوبة.

 

وإن الخضراوات بأنواعها تلعب دورًا مهمًا وأساسيًا فى إمداد العمود الفقرى بعناصر ضد الالتهاب، فالسبانخ والكرنب والبروكلى من الأنواع المعززة لسلامة وقوة الهيكل العظمى للإنسان بالكامل.

 

الأسماك دون شك والاكلات البحرية بشكل عام تعزز من قوة العظام والعمود الفقرى، فالبروتين الذى يحتوى عليه السمك منزوع الدهون، لذا يمكن الحصول على أقصى استفادة للعظم منه، كما يحتوى على الأوميجا المهمة جدًا فى تعزيز صحة نسبخ الجسم والعظم.

 

التوابل كالكركم والكارى لهما خصائص مضادة للالتهاب تعزز من صحة العظام والعمود الفقرى

 

الأعشاب الصحية كالريحان وإكليل الجبل، ومشروبات كالزنجبيل والقرفة، كلها تساعد على مقاومة الالتهابات وتعزيز قوة العظام وسلامتها.

 

الأفوكادو يحد من آلام العمود الفقرى والظهر، ويساعد على امداد العظام والجسم بالألياف والدهون الصحية التى يحتاجها، لذا احرص على تناول بين الحين والآخر دون افراط، لتعزيز صحة العظام.

 

البروتين النباتى، أفضل من البروتين الحيوانى لصحة العظام، كالعدس والفاصوليا وغيرها فهى تعزز من قوة الجسم وتبنى العظام، فهى تقلل من حدة الالتهابات التى قد تزيد بالبروتين الحيوانى.

 

اللبن بأنواعه والمنتجات التى تنتج منه، تحتوى على الكالسيوم بكميات عالية ومتفاوتة, فالزبادى الطبيعى، والجبن، من الخيارات الرائعة لتعزيز صحة العظام والعمود الفقرى.

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