هل يمكن أن تنفجر المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام؟ أو هل يأكل بعض الناس هذه الكميات الهائلة من الطعام التي يمكن أن تؤدي إلى "انفجار معدتهم" بالفعل؟ الجواب هو نعم، أو على الأقل ممكن بالتأكيد، بحسب خبراء الصحة.

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وقالت كورتني كالامار، اختصاصية التغذية في مستشفى بيدمونت هنري: "الكمية الدقيقة تختلف من شخص لآخر. لكن معدة الشخص البالغ العادي تحتوي على حوالي لتر واحد من الطعام (حوالي أربعة أكواب)، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابعت "بما أن المعدة مرنة للغاية، فهي قادرة على استيعاب ما يصل إلى ثلاثة إلى أربعة لترات (أو 16 كوبًا) في وقت واحد".



كما أوضحت كالامار: "يستغرق عقلك 20 دقيقة لتسجيل الشبع والامتلاء... بالنسبة للبعض، بحلول الوقت الذي يسجل فيه دماغهم أنهم ممتلئون، يكونون قد تناولوا بالفعل كمية أكبر بكثير من الكمية اللازمة للشعور بالشبع".

لكن تيريزا سترونغ، مديرة برامج الأبحاث في مؤسسة أبحاث برادر - ويلي، قالت إن "الانفجار" ليس وصفًا دقيقا للغاية.



وقالت "لن تنفجر محتويات المعدة مثل بالون الماء... وبدلا من ذلك يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي ينقسم فيها.



كما تابعت "إن الصور التي تتبادر إلى ذهني مثيرة للغاية وغير دقيقة، حيث يمتد جدار المعدة إلى النقطة التي يوجد فيها نخر و/أو تمزق". (العربية)