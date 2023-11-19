15
o
بيروت
16
o
طرابلس
26
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
خطأ نرتكبه في الشتاء يفاقم خطر الإصابة بأحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً!
Lebanon 24
19-11-2023
|
11:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر طبيب بريطاني مختص بالأمراض الجلدية، من خطأ شائع يرتكبه الكثير من الأشخاص في فصل الشتاء، يمكن أن يؤدي إلى إصابتهم بسرطان الجلد.
قال الدكتور بول بانويل، المؤسس والرئيس السابق لوحدة الميلانوما وسرطان الجلد في إيست غرينستيد، لصحيفة إكسبرس البريطانية إن خطر الإصابة بسرطان الجلد يتزايد خلال أشهر الشتاء، حتى عندما يكون الجو بارداً أو ملبداً بالغيوم، إذ يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالبشرة.
Advertisement
وأضاف: "تظل الأشعة فوق البنفسجية طويلة المدى ثابتة طوال العام، ويمكنها اختراق السحب والضباب، لذلك فإن إهمال وضع واقي الشمس في أشهر الشتاء قد يؤدي إلى ازدياد خطر الإصابة بسرطان الجلد".
ومما يثير القلق أن سرطان الجلد يعتبر الآن أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم، إلا أن الخبر السار هو أن الاستخدام المستمر لواقي الشمس مع عامل الحماية من الشمس يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بهذه الحالة الخطيرة.
ويقول الدكتور بانويل: "لتحقيق أقصى قدر من الحماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، يجب وضع واقي الشمس على كل شيء يتعرض للشمس، حتى فروة الرأس بشكل مستمر حتى في الأجواء الغائمة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ سارّ جداً عن الكهرباء.. هذا ما حصل
Lebanon 24
خبرٌ سارّ جداً عن الكهرباء.. هذا ما حصل
14:50 | 2023-11-18
18/11/2023 02:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
تحذيرٌ عاجل بسبب العاصفة التي تضرب لبنان.. إليكم هذا الخبر
00:51 | 2023-11-19
19/11/2023 12:51:32
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
Lebanon 24
خبرٌ طارئ.. العدو يقصف محطّة لـ"ألفا" في منطقة لبنانيّة!
03:55 | 2023-11-19
19/11/2023 03:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
Lebanon 24
العاصفة مستمرّة... الأب إيلي خنيصر يتحدّث عن تفاصيل الطقس: الثلوج ستتدنى وأمطار طوفانيّة
08:41 | 2023-11-19
19/11/2023 08:41:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
Lebanon 24
"أمرٌ إيجابي" سيعلنه مصرف لبنان.. ما هو؟
01:45 | 2023-11-19
19/11/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
12:00 | 2023-11-19
الاضطراب الفصامي العاطفي.. ما هي الأعراض والمضاعفات و ماذا عن سبل العلاج؟
10:04 | 2023-11-19
5 أطعمة لتخفيف أعراض نزلات البرد.. تعرفوا إليها
08:00 | 2023-11-19
يؤدي لـ"انفجار معدتك".. احذر الإفراط في تناول الطعام
04:00 | 2023-11-19
أطعمة مفيدة لصحة عمودك الفقري
02:10 | 2023-11-19
ما هي الأمراض الأكثر شيوعاً خلال فصل الشتاء؟
00:00 | 2023-11-19
أضرار لا يستخف بها على أدمغة الأطفال جراء جلوسهم أمام الشاشات
فيديو
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
Lebanon 24
سامسونغ تطلق أقراص تخزين محمولة.. هذه ميزاتها وسعرها (فيديو)
04:00 | 2023-11-18
19/11/2023 20:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
Lebanon 24
فيديو ينتشر للمرة الأولى.. هكذا بدأ هجوم حماس على إسرائيل
00:49 | 2023-11-16
19/11/2023 20:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
Lebanon 24
من داخل غرفة العمليات.. دكتور "فود" يوثق لحظات ولادة ابنه ويتعرّض مع زوجته لهجوم عنيف (فيديو)
03:31 | 2023-11-15
19/11/2023 20:34:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24