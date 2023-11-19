الاضطراب الفصامي العاطفي.. ما هي الأعراض والمضاعفات و ماذا عن سبل العلاج؟

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الاضطراب الفصامي العاطفي هو اضطراب صحي عقلي يتضمن أعراض الفُصام، مثل الهلاوس والتوهمات، وأعراض اضطراب المزاج، مثل الاكتئاب والهوَس.وينقسم الاضطراب الفصامي العاطفي إلى نوعين: النوع ثنائي القُطب والنوع الاكتئابي.وتختلف أعراض الاضطراب وتشمل التوهم والهلوسة واختلال في التواصل والسلوك الغريب، قد يصاحبه فترات هوس واكتئاب، ويمكن أن يؤدي إلى ضعف الأداء ومشاكل في الحياة الاجتماعية والعمل.المضاعفات يمكن أن تتضمن التحديات الاجتماعية والاقتصادية، مثل العزلة والبطالة.ويتطلب العلاج فهم الأعراض وتعلم كيفية إدارتها، مع توفير دعم اجتماعي للمرضى وأسرهم. كما ان البحث مستمر للتطوير في مجال العلاجات التي تساعد على تحسين فهم هذا الاضطراب وكيفية التعامل معه بشكل أكثر فعالية.ويهدف العلاج الشامل إلى تحقيق تحسين في جودة حياة المرضى وتعزيز قدرتهم على التكيف مع التحديات اليومية. وتُعتبر التوعية من الأدوات القوية في مكافحة السلبيات المرتبطة بهذا الاضطراب وتحسين فهم المجتمع حوله.