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صحة

ما هو شاي الشمر ولماذا يمنع تقديمه للأطفال؟

Lebanon 24
19-11-2023 | 15:00
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حذرت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين من تقديم شاي الشمر للرضع والصغار حتى عمر 4 سنوات.

وعللت الرابطة ذلك بأن الشمر يحتوي على هرمون "الإستراجول"، الذي أدى تناول جرعات عالية منه إلى سرطان الكبد في التجارب التي تم إجراؤها على الحيوانات، لكن لم يتم التحقق من سلامته بالنسبة للرضع.
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وأضافت الرابطة أنه لم يتم وضع حد دقيق لمقدار هرمون "الإستراجول" الآمن يوميا، لذا يتعين على الأطفال دون سن 11 عاما شرب شاي الشمر باعتدال.

وأشارت الرابطة إلى أنه بدلا من شاي الشمر يمكن تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال شاي الكراوية، التي تحتوي على زيوت طيّارة تعمل على تحفيز عملية الهضم وتخفيف آلام البطن.

ويمكن أيضا تخفيف آلام البطن لدى الرضع من خلال تدليك بطنه بلطف في اتجاه عقارب الساعة.

شاي الشمر هو مشروب دافئ يتم تحضيره من بذور الشمر الكاملة، ويشبه مظهر البذور ومذاقها إلى حد ما بذور اليانسون.

والشمر هو نبتة معمرة زهورها صفراء، وبالإضافة لبذورها المستخدمة في صناعة شاي الشمر من الممكن الاستفادة من مختلف أجزاء هذه العشبة لأغراض متنوعة تشمل الطهي والوصفات العلاجية.
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