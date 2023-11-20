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صحة

بين حجم الثدي والإصابة بالسرطان.. هل توجد علاقة؟

Lebanon 24
20-11-2023 | 08:32
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دعا الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى عدم تصديق ما يشاع من أن خطر الإصابة بسرطان الثدي يزداد بزيادة حجم الثدي.

وأكد مياسنيكوف أن لا علاقة بين حجم الثدي والإصابة بالسرطان لأنه إذا كانت مثل هذه العلاقة موجودة لما أصيب الرجال بسرطان الثدي، مع العلم أن 2 بالمئة من حالات الإصابة بهذا النوع من السرطان تشخص لدى الرجال.
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وأضاف: "ولكن من جانب آخر في حالة كبر حجم الثدي لا تكون جميع التغيرات المرضية الحاصلة فيه مرئية بوضوح. كما أنه يمكن أن تحصل أخطاء عند التصوير الشعاعي للثدي الصغير أيضا".
 
كما تحدث مياسنيكوف عن عامل خطر غير متوقع، وهو أنه وفقا للبيانات الإحصائية عندما يكون طول المرأة 175 سم وأكثر، يزداد خطر إصابتها بسرطان الثدي.

وقال: "ولكن لا يعرف السبب. ربما تؤثر التغيرات الهرمونية في ذلك". (روسيا اليوم)
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