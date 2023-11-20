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صحة

ما هو المبدأ الأساسي للتغذية الصحية؟ خبيرة تشرح

Lebanon 24
20-11-2023 | 11:00
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أوضحت الدكتورة أولغا كوندراتينكو خبيرة التغذية الروسية، أن المبدأ الأساسي لنظام غذائي صحي، هو توازن البروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات.
وبحسب الخبيرة، فإن الإنسان يحتاج إلى طاقة ليعيش حياة طبيعية. ومصدر الطاقة الأساسي هو الكربوهيدرات، لذلك يجب أن يحصل الجسم على 50 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية منها، على ألا يكون مصدرها منتجات الحلويات والمعجنات.
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وقالت: "يفضل أن تكون الكربوهيدرات طويلة الأمد وذات مؤشر معتدل لنسبة السكر في الدم أو منخفض. بالإضافة إلى ذلك، من الأفضل تناول السكريات الأحادية والثنائية، أي الفواكه ومنتجات الألبان".

وأكدت الخبيرة في الوقت نفسه، أن رفض البعض تناول الدهون أمر خاطئ، لأن الدهون يجب أن تشكل ما لا يقل عن 30 بالمئة من السعرات الحرارية اليومية. كما من الضروري زيادة كمية الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، بما فيها أوميغا 3 وأوميغا 6. ومقابل هذا يجب استبعاد الدهون المتحولة والأحماض الدهنية الأحادية الموجودة في الأطعمة الدهنية والمقلية والأطعمة المصنعة والوجبات السريعة.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب تناول كمية كافية من البروتين في اليوم للرجال 120 غرام وللنساء 90-100 غرام. لأن البروتين هو المادة الأساسية لبناء الخلايا، بفضلها تتشكل الأنسجة ويتم إصلاحها وترميمها.

وتنصح الخبيرة الأشخاص الذين يرغبون في اتباع نظام غذائي صحي، بإعطاء الأفضلية للخضروات النيئة والفواكه والأعشاب والحبوب الكاملة. لأن لها تأثير يقلل من تأثير السموم في الجسم، وتحسن وظيفة الأمعاء وعملية الهضم. وبالإضافة إلى ذلك، من المهم تناول كميات كافية من الفيتامينات B وC، وكذلك الانتباه لمستوى فيتامينات A وE وD. (روسيا اليوم)
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