نقص فيتامين "ك" يؤدي للإصابة بهذا المرض الرئوي

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة كوبنهاغن بالدنمارك، أن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين "ك" يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.

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ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة ERJ Open Research فإن فيتامين "ك" يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة الرئتين، بالإضافة إلى الخضار الورقية، يوجد فيتامين "ك" في الزيوت النباتية والحبوب الكاملة.

وتقول الدراسة إن للفيتامين "ك" دور في تخثر الدم، ويساعد الجسم على التئام الجروح، لكن الدراسة كشفت عن دوره في صحة الرئتين.

التجارب السريرية، أجريت على أكثر من من 4000 متطوع من سكان كوبنهاغن، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاماً، حيث خضع المشاركون في الدراسة لاختبار وظائف الرئة، يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.

وتم سحب عينات دم من المشاركين، وأجابوا على استبيانات حول صحتهم وأسلوب حياتهم، كما تضمنت اختبارات الدم علامة على انخفاض مستويات فيتامين "ك" في الجسم.

وبحسب نتائج الدراسة فإن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين "ك" سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.

من جهتهم، دعا الباحثون إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين "ك" على وظائف الرئتين، وشددوا على أنه يمكن حماية الرئتين من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء.





