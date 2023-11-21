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صحة

مرضى الحساسية يعانون.. نصائح الوقاية من الطقس المتقلب

Lebanon 24
21-11-2023 | 13:00
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كشف أحد أطباء وأخصائيي الأمراض الصدرية،أن "مرضى الحساسية هم الأكثر عرضة للتأثير بتقلب الطقس، مع تغير الفصول، حيث تؤثر الحساسية على الصدر والعين والأنف أيضاً وتزداد الأعراض سوءاً".

  
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وأوضح الأخصائي أن "أعراض الحساسية قد تشمل الشعور بألم أو ضيق أو ضغط في الصدر، وآلام مفاجئة، والسعال، وضيق التنفس، والصفير في الصدر وكذلك صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس الذي يزداد في الليل، وتكون هذه الأعراض رد فعل للتعرض لمسببات الحساسية في الجو".

 

ولفت إلى أنه "مع تقلبات الطقس يجب الاهتمام بدعم جهاز المناعة وذلك بتناول أطعمة صحية غنية بالفيتامينات والمعادن خاصة فيتامين سي والزنك، موضحاً أنه من الضروري تناول الأدوية بانتظام، بالنسبة لمرضى الحساسية مع أهمية ارتداء كمامة أثناء الخروج من المنزل لتجنب الإصابة بالأمراض التنفسية".

 

 وشدد الطبيب "على ضرورة شرب كميات كافية من الماء و تجنب أي شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا مع غسيل الأيدي بالماء والصابون لتفادي انتقال العدوى إذا لمست فمك أو عينيك أو أنفك".

 

ونوّه استشاري الأمراض الصدرية، إلى "أن تجنب مثيرات الحساسية هي أفضل طريقة للوقاية من نوبات الحساسية التي تظهر مع تغير الفصول مثل: الأتربة وحبوب اللقاح والدخان والسجائر أو التعرض للهواء البارد والجاف، مؤكداً أهمية المتابعة بشكل دوري ومتواصل مع الطبيب المعالج لكي لا تتفاقم الأعراض ويصعب العلاج".

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