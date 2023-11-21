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صحة

خسارة الوزن وخسارة الدهون.. ما الفرق بينهما؟

Lebanon 24
21-11-2023 | 23:45
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يُعد فهم الفرق بين فقدان الوزن وفقدان الدهون أمراً بالغ الأهمية، لتبني نهج صحي ومستدام لتحسين تكوين الجسم.

فيما يلي بعض النقاط الأساسية للمساعدة في التمييز بين فقدان الوزن وفقدان الدهون، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا: 
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- اعرف ما تخسره: يشير فقدان الوزن إلى انخفاض الوزن الإجمالي للجسم، بما في ذلك وزن الماء، وكتلة العضلات والدهون، ويهدف فقدان الدهون على وجه التحديد إلى تقليل الدهون في الجسم، مع الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة.

- فقدان الدهون أكثر استدامة: يؤدي أساليب فقدان الدهون إلى النجاح في التخلص من الدهون على المدى الطويل، في حين تؤدي طرق فقدان الوزن السريعة إلى مكاسب قصيرة المدى، تليها زيادة الوزن بشكل متكرر.

- ممارسة الرياضة: في حين أن فقدان الوزن، وفقدان الدهون يمكن أن يتأثر بالنظام الغذائي، إلا أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وخاصة تدريبات القوة، يمكن أن تساعد في الحفاظ على كتلة العضلات الهزيلة أثناء فقدان الدهون.

- فقدان الدهون تجعل الجسم متناغماً: تهدف برامج فقدان الدهون إلى تغيير تركيبة الجسم، عن طريق تقليل نسبة الدهون في الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جسم أكثر صحة وأكثر تناغماً.

- فقدان الوزن يؤثر سلباً على التمثيل الغذائي: يمكن أن يؤثر فقدان الوزن السريع سلباً على عملية التمثيل الغذائي، في حين يساعد فقدان الدهون، خاصة عندما يقترن بتدريبات المقاومة، في الحفاظ على عملية التمثيل الغذائي أو زيادتها عن طريق الحفاظ على كتلة العضلات.

ويعتبر فقدان الدهون أكثر صحة من فقدان الوزن، لذلك تركز برامج فقدان الدهون على الحفاظ على العضلات، وبنائها من خلال نظام غذائي متوازن وتدريبات المقاومة.

وقد تؤدي الأنظمة الغذائية القاسية إلى فقدان سريع للوزن، ولكنها غالباً ما تنطوي على نقص في العناصر الغذائية، ويتضمن فقدان الدهون المستدام اتباع نظام غذائي متوازن يوفر العناصر الغذائية الأساسية للصحة العامة.
 
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