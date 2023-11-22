دراسة جدسدة تكشف العلاقة بين السكري والاكتئاب

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أظهرت مراجعة بحثية حديثة لدراستين أن سوء التغذية يلعب دوراً مزدوجاً، حيث يساهم في خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، ويؤثر على الصحة النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب.وأفادت النتائج بأن الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق، تزيد من خطر الإصابة بالسكري، ويرتبط مرض السكري أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.وبحسب "مديكال إكسبريس"، تساعد التدخلات الغذائية في كل من هذه القضايا الصحية. وأشرفت على فريق البحث الدكتورة رائدة البصيري من جامعة جورج ماسون في فيرجينيا.وتوصلت البصيري وزملاؤها إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة كثيفة الطاقة ولكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والفولات والسيلينيوم والكروم والمغنيسيوم، يرتبط بتفاقم الأعراض غير المواتية في كل من الصحة النفسية وتطور السكري.ويؤكد هذا الارتباط على أهمية الخيارات الغذائية الغنية بالمغذيات للصحة العامة والرفاهية.وقالت البصيري: "تؤكد الأدلة العلمية الحالية الفوائد المحتملة لاعتماد نظام غذائي متوازن في تقليل أعراض القلق والاكتئاب مع تعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري".