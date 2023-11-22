22
o
بيروت
22
o
طرابلس
26
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
دراسة جديدة تكشف العلاقة بين السكري والاكتئاب
Lebanon 24
22-11-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت مراجعة بحثية حديثة لدراستين أن سوء التغذية يلعب دوراً مزدوجاً، حيث يساهم في خطر الإصابة بالسكري من النوع 2، ويؤثر على الصحة النفسية، بما في ذلك القلق والاكتئاب.
وأفادت النتائج بأن الاضطرابات النفسية، مثل الاكتئاب والقلق، تزيد من خطر الإصابة بالسكري، ويرتبط مرض السكري أيضاً بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق.
Advertisement
وبحسب "مديكال إكسبريس"، تساعد التدخلات الغذائية في كل من هذه القضايا الصحية. وأشرفت على فريق البحث الدكتورة رائدة البصيري من جامعة جورج ماسون في فيرجينيا.
وتوصلت البصيري وزملاؤها إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على أطعمة كثيفة الطاقة ولكنه يفتقر إلى العناصر الغذائية الأساسية، مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والفولات والسيلينيوم والكروم والمغنيسيوم، يرتبط بتفاقم الأعراض غير المواتية في كل من الصحة النفسية وتطور السكري.
ويؤكد هذا الارتباط على أهمية الخيارات الغذائية الغنية بالمغذيات للصحة العامة والرفاهية.
وقالت البصيري: "تؤكد الأدلة العلمية الحالية الفوائد المحتملة لاعتماد نظام غذائي متوازن في تقليل أعراض القلق والاكتئاب مع تعزيز التحكم في نسبة السكر في الدم لدى مرضى السكري".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
Lebanon 24
بعد صيفٍ حار شتاء "قطبي" بانتظار اللبنانيين.. فهل سيتكرر سيناريو 2021ـ 2022؟
02:30 | 2023-11-22
22/11/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع... ما هي تسعيرته الآن؟
13:54 | 2023-11-21
21/11/2023 01:54:32
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
Lebanon 24
صحيفة تُفجّر مفاجأة كبيرة... هكذا يُقتل الجنود الإسرائيليّون في غزة
12:30 | 2023-11-21
21/11/2023 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
Lebanon 24
مقطع فيديو مؤثر لفرح عمر قبل يومين من استشهادها.. هكذا تلقى والداها الخبر المفجع وهذه كلماتها الاخيرة لوالدتها
09:18 | 2023-11-21
21/11/2023 09:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
Lebanon 24
وزير إسرائيليّ يُوجّه تهديداً مباشراً لأمين عام "الحزب"... ماذا قال له؟
11:55 | 2023-11-21
21/11/2023 11:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
08:02 | 2023-11-22
ما هي أسباب فقدان الذاكرة بعد تناول الكحول؟
04:00 | 2023-11-22
علاج واعد لجفاف الفم واللسان.. ما هو؟
01:00 | 2023-11-22
7 أطعمة تفقد قيمتها الغذائية عند طهيها.. تعرفوا إليها!
23:45 | 2023-11-21
خسارة الوزن وخسارة الدهون.. ما الفرق بينهما؟
23:00 | 2023-11-21
أهم فوائد النوم الجيد.. تعرف عليها
15:48 | 2023-11-21
خبيرة تُطلق تحذيراً يتعلّق بـ"كورونا": الفيروس ينتشر في كلّ بلدٍ
فيديو
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
Lebanon 24
في تصريحات مُفاجئة.. باراك يعترف بأن إسرائيل بنت مخابئ تحت مستشفى الشفاء (فيديو)
01:46 | 2023-11-22
22/11/2023 16:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
Lebanon 24
خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)
01:37 | 2023-11-21
22/11/2023 16:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
Lebanon 24
فيديو غريب: بمنتصف الاجتماع قام فجأة ليُصافح الرئيس الصيني.. شاهدوا ماذا فعل بايدن
23:22 | 2023-11-20
22/11/2023 16:12:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24