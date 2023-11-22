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صحة

ما هي أسباب فقدان الذاكرة بعد تناول الكحول؟

Lebanon 24
22-11-2023 | 08:02
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قد تحدث حالات فقدان الذاكرة بعد تناول الكحول بسبب قدرته على "إيقاف"عمل الحصين، وهو جزء الدماغ الذي يعالج الذاكرة القصيرة المدى ويخزنها في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة الطويلة المدى. 
 
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ووفقا للطبيبة الأميركية جيل غرايمز، يمكن أن يكون فقدان الذاكرة مرتبطا بتناول كمية كبيرة من الكحول خلال فترة زمنية قصيرة. فمثلا توصى النساء بشرب، خلال ساعتين، ما لا يزيد عن أربع حصص من الكحول (حصة واحدة عبارة عن كوب من النبيذ أو كوكتيل واحد أو زجاجة جعة) والرجال، ما لا يزيد عن خمس حصص. لأن الزيادة المفاجئة والسريعة في مستوى الكحول في الدم تؤدي إلى حدوث اضطرابات في عمل الدماغ، وخاصة في الحصين. 

وتشير الطبيبة، إلى أن كمية الكحول التي تسبب فقدان الذاكرة في الصباح هي مسألة نسبية تختلف من شخص لآخر. كما أن عواقب التسمم الكحولي تعتمد على كمية الكحول التي تناولها الشخص ونوع الأطعمة التي تناولها مع الكحول. وبالإضافة إلى ذلك يزيد تناول الأدوية المضادة للاكتئاب والسعال والبرد ومسكنات الألم من تأثير المشروبات الكحولية. (روسيا اليوم) 

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