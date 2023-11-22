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صحة

تفشي إنفلونزا الطيور في هذا البلد

Lebanon 24
22-11-2023 | 16:00
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رصدت كرواتيا تفشياً لسلالة "إتش5 إن5" الشديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن، وفقاً لما أعلنته المنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وقالت المنظمة، ومقرها باريس، في تقرير نقلاً عن السلطات الكرواتية إن التفشي أدى لإصابة 5 طيور داجنة من بين قطيع يضم 19 ألفا و600 طائر في مزرعة بمنطقة برودسكو بوسافسكا قرب الحدود مع البوسنة.
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وخلال السنوات الماضية أعدم الملايين من الطيور الداجنة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور الشديدة العدوى في أنحاء العالم.
وإنفلونزا الطيور مرض يصيب الطيور في المقام الأول، وتسببه عدة أنواع من فيروسات الإنفلونزا، وقد ينتقل في حالات إلى البشر.
ومن الفيروسات التي تسبب إنفلونزا الطيور "إتش10 إن 3″ و"إتش5 إن1″ و"إتش7 إن9″ و"إتش9 إن2".



المصدر: "رصد" لبنان 24

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